Mareos al levantarse: cuándo pueden ser una señal de disautonomía

Causas de la disautonomía

Según explica el cardiólogo Ricardo Freile en su canal de YouTube, la disautonomía puede aparecer como consecuencia de distintos factores. Entre ellos se encuentran las enfermedades virales o procesos sistémicos, algunas condiciones neurológicas como el Parkinson o la diabetes, los trastornos autoinmunes y los efectos secundarios de determinados medicamentos o tratamientos como las quimioterapias.

Algunos síntomas, como el mareo, pueden manifestarse especialmente al pasar de una posición de reposo, como estar acostado, a la bipedestación (estar de pie), debido a que el organismo no logra regular de manera adecuada los cambios que ocurren en la presión arterial y la frecuencia cardíaca.

Cómo realizar una evaluación inicial de disautonomía en el hogar

Para realizar una primera evaluación orientativa se requiere un tensiómetro que mida también la frecuencia cardíaca o un pulsioxímetro. El procedimiento consiste en los siguientes pasos:

Medición en reposo: la persona debe permanecer acostada y relajada. Luego se mide y registra la presión arterial sistólica y diastólica, junto con la frecuencia cardíaca basal.

Cambio de posición: después debe ponerse de pie y permanecer en esa posición, sin apoyarse, durante el período de observación.

Nuevas mediciones: se deben realizar controles nuevamente a los 3 minutos y a los 10 minutos de haber permanecido de pie, registrando la presión arterial y la frecuencia cardíaca.

Importante: esta evaluación en el hogar no confirma un diagnóstico de disautonomía, sino que funciona como una orientación inicial que puede indicar la necesidad de realizar una consulta médica. Además, los resultados pueden verse afectados por factores como la deshidratación, algunos medicamentos, la temperatura ambiente o la técnica utilizada para medir la presión arterial y la frecuencia cardíaca.

El diagnóstico definitivo requiere una evaluación clínica completa, que incluye la historia del paciente, el análisis de los síntomas y, en muchos casos, la exclusión de otras posibles causas.

La disautonomía no siempre se manifiesta únicamente con alteraciones al ponerse de pie: también puede presentar otras manifestaciones relacionadas con funciones digestivas o con la regulación de la temperatura corporal.

Qué señales pueden indicar una sospecha de disautonomía

En condiciones normales, al ponerse de pie la presión arterial sistólica suele aumentar ligeramente y la frecuencia cardíaca puede elevarse entre 10 y 15 latidos por minuto.

Sin embargo, cuando los mecanismos de adaptación del organismo presentan alteraciones, pueden aparecer cambios en la presión arterial o en la frecuencia cardíaca que requieren una evaluación médica.

Hipotensión ortostática: se identifica si la presión arterial sistólica desciende 20 mmHg o más, o si la presión arterial diastólica baja más de 10 puntos respecto de la medición tomada al estar acostado. Esto ocurre cuando los mecanismos de respuesta fallan y no llega suficiente flujo sanguíneo al cerebro y a los músculos.

Taquicardia postural ortostática (POTS): se presenta cuando la presión arterial se mantiene relativamente estable, pero la frecuencia cardíaca aumenta de forma exagerada, superando los 30 latidos por minuto respecto al reposo (o más de 40 latidos en personas menores de 25 años).

Diagnóstico profesional de la disautonomía

Si los resultados del test casero sugieren una anomalía, es fundamental acudir a una evaluación médica personalizada.

Los profesionales de la salud pueden realizar estudios adicionales para confirmar el diagnóstico y determinar la causa subyacente, entre ellos:

Mesa basculante (Tilt Test): Es un examen hospitalario en el que se monitorean los cambios de presión arterial y frecuencia cardíaca en un entorno controlado.

Es un examen hospitalario en el que se monitorean los cambios de presión arterial y frecuencia cardíaca en un entorno controlado. Electrocardiograma: Permite observar variaciones de la frecuencia cardíaca relacionadas con la respiración.

Permite observar variaciones de la frecuencia cardíaca relacionadas con la respiración. Tests de sudoración: Evalúan otras funciones vinculadas con el sistema nervioso autónomo.

La detección de estas alteraciones permite orientar el estudio de los síntomas y establecer el seguimiento adecuado según cada caso.