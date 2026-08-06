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¿Vuelve a Gran Hermano? Andrea del Boca sorprendió al responder sobre su eventual regreso al reality

Andrea del Boca se refirió a la posibilidad de regresar a la casa más famosa, Gran Hermano, Generación Dorada.

6 ago 2026, 13:17
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Con Gran Hermano Generación Dorada entrando en su recta final, la producción sigue apostando al regreso de exparticipantes para acompañar a los jugadores que continúan en competencia. En ese marco, Andrea del Boca fue consultada sobre si aceptaría volver a la casa.

En Stream Telefe, la periodista Agus Rey le preguntó directamente: "En caso de que Yipio te elija para que la acompañes unos días, ¿volverías?". Sin dejar lugar a dudas, del Boca respondió: "Emm... no. Me encantaría estar ahí para abrazarla, llenarla de besos, de fuerza y acompañarla espalda con espalda, y bueno, también para alterar a algunas personas. No me sueltan, veo en varias actividades que me siguen nombrando".

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Aunque descartó su propio regreso, la actriz dejó en claro a quién le gustaría ver ingresar a la casa en este tramo del reality: "Me parece que lo mejor es que ingrese La Maciel, porque su humor y su actitud se necesitan en la casa. Le daría un buen empujón a Yipio para la recta final", sostuvo.

De esta manera, Andrea del Boca descartó su regreso al reality, aunque confirmó que seguirá apoyando a Yipio desde afuera y que, si de ella dependiera, La Maciel sería la elegida para darle un impulso a la jugadora en los últimos días de competencia.

¿Yipio tuvo una crisis tras la salida de Andrea del Boca?

La salida de Andrea del Boca de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) por un problema de salud de su madre generó una de las despedidas más conmovedoras del reality.

La actriz se quebró al despedirse y dejó un mensaje cargado de emoción sobre el lugar que familia y programa ocuparon en esa decisión.

Pero lo que más impactó fue la reacción de Yipio, su compañera más cercana en la casa, que rompió en llanto y pidió ver a su mamá mientras Manu intentaba contenerla, en una escena que recordó la propia salida de Pintos meses atrás por una situación similar.

     

 

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