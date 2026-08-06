¿Vuelve a Gran Hermano? Andrea del Boca sorprendió al responder sobre su eventual regreso al reality

¿Yipio tuvo una crisis tras la salida de Andrea del Boca?

La salida de Andrea del Boca de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) por un problema de salud de su madre generó una de las despedidas más conmovedoras del reality.

La actriz se quebró al despedirse y dejó un mensaje cargado de emoción sobre el lugar que familia y programa ocuparon en esa decisión.

Pero lo que más impactó fue la reacción de Yipio, su compañera más cercana en la casa, que rompió en llanto y pidió ver a su mamá mientras Manu intentaba contenerla, en una escena que recordó la propia salida de Pintos meses atrás por una situación similar.