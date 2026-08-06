Insólito desenlace: un jugador de la Selección se cruzó con un hincha que acusó al equipo de "regalar" la final

La historia dio un giro completamente inesperado cuando una vecina de la zona reconoció al defensor del Olympique de Marsella. Fue la panadera de la esquina quien se acercó para alertar a la esposa del gomero sobre la verdadera identidad del cliente con el que acababa de debatir durante más de una hora.

Al percatarse de que había discutido de fútbol con un integrante de la Scaloneta y ver que los vecinos comenzaban a acercarse para pedirle fotografías, el comerciante se apartó a un costado y se puso a llorar de la emoción.

Al notar su profunda conmoción, el propio futbolista se le acercó entre risas para distender la situación. "Dejá de llorar, qué decís que entregamos la final", le bromeó mientras le daba un cálido abrazo, un gesto que terminó por conmover todavía más al comerciante.

Qué dijo Facundo Medina sobre los rumores y la intimidad del plantel de la Selección

Luego de visitar a sus familiares y amigos en Villa Caraza tras disputar el Mundial, Facundo Medina fue recibido por una multitud junto a José Manuel "Flaco" López. Desde un balcón, el defensor de 27 años le habló a los simpatizantes y buscó desmentir categóricamente las versiones sobre supuestos conflictos internos en la delegación, en sintonía con los dichos de Claudio "Chiqui" Tapia y Roberto Ayala.

“No crean boludeces. Ustedes vieron en fotos y videos que siempre fue un grupo bueno. No crean boludeces”, enfatizó el zaguero. Asimismo, el futbolista —que disputó cinco encuentros durante la Copa del Mundo, incluida la final que España ganó 1-0 en tiempo suplementario— llamó a relativizar la derrota deportiva: “Hay cosas más importantes que un partido de fútbol en la vida. Hay que ser buena gente”.

Finalmente, el defensor explicó el impacto emocional que sufrió el grupo tras no alcanzar el bicampeonato mundial: “Estamos muy tristes por haber perdido. También nosotros estamos así. Por eso algunos de los chicos no vinieron para acá. Nosotros nos ponemos mal, nos ponemos tristes”, concluyó.