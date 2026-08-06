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Insólito desenlace: un jugador de la Selección se cruzó con un hincha que acusó al equipo de "regalar" la final

Un comerciante discutió sobre la actuación del equipo argentino en la final ante España sin notar que su cliente era un futbolista del plantel.

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Insólito desenlace: un jugador de la Selección se cruzó con un hincha que acusó al equipo de regalar la final

Lo que comenzó como una conversación futbolera cotidiana entre un cliente y un comerciante terminó transformándose en una insólita historia viral. Un gomero que atendió a Facundo Medina, defensor de la Selección Argentina, tras la final del Mundial 2026, relató el insólito momento en el que descubrió que el hombre con el que había debatido acaloradamente sobre la actuación del equipo de Lionel Scaloni era, en realidad, uno de los futbolistas que integró el plantel nacional.

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El comerciante reconoció que jamás imaginó quién estaba parado frente a él mientras conversaban sobre la caída ante España y admitió haber sido sumamente crítico. "Para mí estos entregaron la final", lanzó sin filtro ante su cliente, quien se limitó a escucharlo con atención y responderle: "A ver, contame un poco más qué pensás...".

Cómo descubrió el gomero que estaba hablando con Facundo Medina

Unos días después, cuando el propio futbolista contó la anécdota y la historia se hizo viral, el comerciante ofreció su versión de los hechos: “Una sorpresa total. Vino acá a mi negocio y no lo reconocimos. Estábamos muy en nuestro trabajo. Yo me puse a charlar con él como cualquier cliente”.

“Hablamos de fútbol como una hora y creo que le dije que regalaron el Mundial. Le dije que yo no entendía nada de fútbol y se me reía”, reveló el dueño del establecimiento.

La historia dio un giro completamente inesperado cuando una vecina de la zona reconoció al defensor del Olympique de Marsella. Fue la panadera de la esquina quien se acercó para alertar a la esposa del gomero sobre la verdadera identidad del cliente con el que acababa de debatir durante más de una hora.

Al percatarse de que había discutido de fútbol con un integrante de la Scaloneta y ver que los vecinos comenzaban a acercarse para pedirle fotografías, el comerciante se apartó a un costado y se puso a llorar de la emoción.

Al notar su profunda conmoción, el propio futbolista se le acercó entre risas para distender la situación. "Dejá de llorar, qué decís que entregamos la final", le bromeó mientras le daba un cálido abrazo, un gesto que terminó por conmover todavía más al comerciante.

Qué dijo Facundo Medina sobre los rumores y la intimidad del plantel de la Selección

Luego de visitar a sus familiares y amigos en Villa Caraza tras disputar el Mundial, Facundo Medina fue recibido por una multitud junto a José Manuel "Flaco" López. Desde un balcón, el defensor de 27 años le habló a los simpatizantes y buscó desmentir categóricamente las versiones sobre supuestos conflictos internos en la delegación, en sintonía con los dichos de Claudio "Chiqui" Tapia y Roberto Ayala.

“No crean boludeces. Ustedes vieron en fotos y videos que siempre fue un grupo bueno. No crean boludeces”, enfatizó el zaguero. Asimismo, el futbolista —que disputó cinco encuentros durante la Copa del Mundo, incluida la final que España ganó 1-0 en tiempo suplementario— llamó a relativizar la derrota deportiva: “Hay cosas más importantes que un partido de fútbol en la vida. Hay que ser buena gente”.

Finalmente, el defensor explicó el impacto emocional que sufrió el grupo tras no alcanzar el bicampeonato mundial: “Estamos muy tristes por haber perdido. También nosotros estamos así. Por eso algunos de los chicos no vinieron para acá. Nosotros nos ponemos mal, nos ponemos tristes”, concluyó.

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