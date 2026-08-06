Furor en Netflix: la serie coreana más romántica que es perfecta para ver en pocos días

De qué trata Un amor predestinado en Netflix

Según el resumen oficial de Netflix: "Víctima de siglos de maldición, un abogado se involucra con una empleada pública que tiene la llave de su libertad, lo que despierta un inesperado romance".

Lee Hong-jo comienza la historia como una mujer acostumbrada a resolver sus problemas por sí misma. Su rutina transcurre lejos de grandes aventuras y sin imaginar que un objeto procedente de otra época terminará alterando completamente su presente.

El punto de quiebre aparece cuando encuentra el antiguo cofre que contiene el libro de hechizos. A partir de ese momento, la historia comienza a relacionar su destino con el de Jang Shin-yu.

Shin-yu, por su parte, tiene una vida muy diferente. Es un abogado exitoso y parece tener bajo control buena parte de los aspectos de su existencia. Sin embargo, existe un problema que no puede solucionar utilizando sus conocimientos ni su posición profesional: una maldición familiar que lleva más de 300 años.

Una historia de amor marcada por una maldición

Uno de los principales atractivos de Un amor predestinado está en la manera en que combina el romance con una situación sobrenatural.

Los protagonistas intentarán encontrar una forma de romper ese destino. Para conseguirlo, deberán descubrir qué relación existe entre ellos y por qué sus vidas parecen estar vinculadas.

La producción juega así con una idea clásica de los dramas coreanos: el destino puede unir a dos personas mucho antes de que ellas mismas sean conscientes de esa conexión.

A medida que avanza la historia, el pasado adquiere cada vez más peso. Los recuerdos, los acontecimientos ocurridos durante la era Joseon y las circunstancias del presente comienzan a formar parte de un mismo relato.

Una serie coreana pensada para maratonear

Con 10 episodios de aproximadamente una hora y una única temporada, Un amor predestinado presenta una estructura que resulta sencilla de recorrer en pocos días.

La duración permite que la historia avance entre diferentes situaciones sin convertirse en una producción demasiado extensa. Cada capítulo suma elementos relacionados con la maldición, el libro de hechizos, el pasado de los protagonistas y la evolución de su vínculo.

Para quienes buscan un K-drama que combine varios ingredientes, la propuesta reúne romance, drama, fantasía y humor dentro de una misma historia.

Además, la presencia de un misterio central genera una pregunta que atraviesa buena parte de la producción: ¿qué ocurrió en el pasado para que una maldición pueda seguir afectando a los protagonistas cientos de años después?

Por qué la propuesta reúne tantos elementos de los K-dramas

Un amor predestinado concentra varios de los recursos habituales de los dramas coreanos: protagonistas con personalidades diferentes, una relación sentimental que evoluciona progresivamente, un misterio que conecta el presente con el pasado y una fuerte presencia del destino.

A eso se suma una premisa fantástica que permite introducir magia y maldiciones sin abandonar el componente romántico.

La historia también utiliza la idea de las vidas conectadas a través del tiempo. Los protagonistas no se encuentran simplemente por casualidad. Hay acontecimientos anteriores que explican por qué sus caminos terminan cruzándose.

Ese concepto permite que el romance tenga una dimensión adicional. No se trata solamente de descubrir si dos personas pueden enamorarse, sino de comprender por qué sus vidas quedaron vinculadas mucho antes de conocerse.