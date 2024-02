La tremenda reacción y confesión de Nati Jota cuando Nacho Castañares apareció de sorpresa en su trabajo

Entonces comenzaron las preguntas, “¿Qué hicieron el finde?”, y ambos coincidieron que fueron a un bar y luego a un boliche en el mismo auto, De allí surgió el rumo que habría pasado algo entre ellos, por eso los compañeros de Nati fueron por más.

“¿Tenés algo para decir?”, le preguntan a Nacho sobre Nati y él responde: “Que no me acuerdo qué me dijo”. Entonces, Nati agarró la palabra: “Es que uno charla mucho en el boliche”.

Pero indagaron más y preguntaron cómo se volvieron: “Me llevó a casa porque es muy amable”, dijo Nati y gritó “¡ Ay chicos no saben!”, a lo uno de sus compañeros del stream agregó: “me comí a Nachito de Gran Hermano”, y todos aplaudieron.