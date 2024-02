La reacción de Nati Jota tras haberse mostrado muy acaramelada con Nacho Castañares

Embed

Una captura de ese video, en la cual están Nacho y Nati acaramelados, no tardó en hacerse viral. Enseguida surgieron rumores de amorío entre el ex Gran Hermano y la periodista.

Al aire en Olga, la influencer desmintió un vínculo amoroso con el ex integrante del reality de Telefe: "Pasa mucho en los boliches, que como la música está muy fuerte, uno le habla en el oído a la gente".

Nati remarcó que tiene la mejor con Nacho, pero no hay romance entre ellos. "Le estoy hablando en el oído, no en el cuello. Estaba medio tambaleada, pero le quería hablar al oído. Fue sin querer... uno habla así en el boliche. No me acuerdo qué le dije, pero es un divino, él es muy copado", remató.

La foto comprometedora de Nacho Castañares y Nati Jota en una fiesta: ¿hay amor?

En las últimas horas, en las redes sociales se hizo viral un video, donde aparecen Nacho Castañares, El Conejo Quiroga, Nati Jota y Denisse González divirtiéndose en el VIP de un boliche.

En la grabación se observa al cordobés muy cerca de la ex Gran Hermano 2023, mientras -enfrente de ellos- están visiblemente apasionados la conductora de Olga y el ex de La Tora.

Al parecer, Nati se aproxima a Nacho para decirle algo al oído. Lo cierto es que Denisse gira rápidamente su teléfono y le da cierta intimidad a sus amigos. “Nos dimos cuenta, Nati...”, escribió un usuario, que capturó el momento exacto del encuentro entre el ex GH y la influencer.

image.png

En sus historias en Instagram, Juariu reposteó la imagen del ex integrante del reality de Telefe junto a la sensual rubia. La panelista de Cortá por Lozano le preguntó a sus seguidores: "Re sí o Mmm... no creo".

Hasta el momento ni Nacho ni Nati salieron a confirmar o desmentir romance alguno. De todos modos, sin dudas, hacen muy linda pareja.