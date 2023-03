La violenta pelea entre Marcelo Corazza y Gastón Trezeguet: "Me saca"

Pero dentro de la casa la convivencia se hizo difícil. Marcelo estaba incómodo por la homosexualidad de Gastón y eso lo llevaba a que chocaran y tuvieran varias peleas.

En una de las que salió en vivo, se pudo ver un violento cruce entre ambos: “Tenés todo el derecho a opinar y te lo respeto. No te voy a debatir a vos porque te conozco hace nada y me parece al ped…”, le dice Trezeguet.

“Esa es la actitud que sentí de vos. Yo traté de acercarme y a vos todo te parecía al ped… así que yo me sentía cada vez peor”, le recriminó Corazza y agregó: “Yo no quería ser tu mejor amigo, yo quería convivir con la gente acá”.

“Conviví mi amor”, le replicó Gastón poniendo de mal humor al morocho: “No me digas mi amor porque no me querés ni un poquito”.

“No lo digo por cariño, yo hablé sí”, contestó Gastón, a los que de forma violenta Marcelo le dijo: “no me lo digas porque me saca”.

Video del momento que Marcelo Corazza discriminó a Gastón Trezeguet por ser homosexual

Marcelo Corazza está en el ojo de la tormenta tras quedar detenido por una causa por corrupción de menores. El ex ganador del primer Gran Hermano quedó detenido tras una investigación de la policía y hoy se negó a declarar.

Corazza fue todo un personaje en el medio: entró en Gran Hermano 2001 como suplente a 42 días de haber empezado el ciclo y se consagró como ganador.

Pero, su paso por la casa no pasó desapercibido. El jugador era reconocido por ser “muy moralista”, según contó Tamara Paganini en el video en vivo que publicó tras conocerse la noticia de su detención, ya que es amiga y compartió aquel reality con él.

En un video que se filtró de cómo fue la estadía de Corazza en la casa, en un momento Trezeguet lo llamó para hablar y debatir sobre su postura ante su homosexualidad.

“¿Te extraña esto, no?”, le pregunta Trezeguet que está abrazado a una participante con la que mantenía algún vínculo afectivo pese a ser homosexual. “Sí, me parece raro”, responde sin pelos en la lengua.

“No tengo preconceptos ni prejuicios. Me parece raro. Para mi no es todo tan claro como parece. Para mi no es todo natural”, explicó Corazza ante las preguntas de la pareja.

“De acá que te parece tan natural: ¿qué sea un puto y una mina normal?”, consultó Gastón. “No me gusta decirlo así”, contestó Corazza. “Yo soy putísimo”, respondió Gastón y Marcelo replicó; “No digas así, me da vergüenza”.