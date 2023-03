Marcelo Corazza: Quién es la mujer famosa que mejor lo conoce

Pero no siempre fue así, Corazza contó que nunca buscó fama en el medio sino plata: “Entré al programa para ganar la plata y poder comprarme mi casa, no para hacerme famoso. Como era profesor de educación física, me había anotado en Expedición Robinson dos veces y no había tenido suerte”, dijo en una entrevista.

Tras ganar Gran Hermano, comenzaron a aparecer nuevas propuestas laborales como la conducción de Megatrix, un programa de entretenimientos para niños junto a Sabrina Carballo.

Allí nació el amor entre ellos. Sabrina y Marcelo fueron pareja por un tiempo… pero la relación se terminó, al parecer tras la cámara oculta que le hicieron en 2002, con el fin de demostrar que el ex hermanito era homosexual.

Sabrina volvió a apostar al amor pocas años después junto a Luciano Pereyra, pero de Corazza se supo poco porque la extrema exposición lo había hecho caer en una depresión.

Este lunes, la División Trata de Personas de la Policía de la Ciudad detuvo al primer ganador de Gran Hermano, Marcelo Corazza, por una causa que investiga "corrupción de menores", y hace instantes, en Intrusos (América TV), mostraron el video de su detención.

Según la investigación, esto ocurrió con al menos 11 víctimas en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de las provincias de Buenos Aires y Misiones desde al menos el año 1999 a la fecha.

Como resultado de los allanamientos, se investigaron seis domicilios y fueron detenidas cuatro personas, una de ellas el histórico productor de Telefe, conocido también como el "Gran Primo", quien reemplaza en el confesionario a Gran Hermano cuando la voz oficial (Rodolfo Valss) no se encuentra disponible.

Hace poco, tras la salida de Alfa, Corazza fue noticia tras recibir un impacto en la espalda en la puerta de los Estudios Pampa, mientras se estaba desarrollando una manifestación del Sindicato Argentino de Televisión, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos (Satsaid).

Tamara Paganini, tras la detención del ex Gran Hermano Marcelo Corazza por trata de personas: "Creo que es un error"

En las últimas horas se conoció que la Justicia ordenó la detención del ex Gran Hermano Marcelo Corazza por una causa que investiga una red de trata de personas.

Según trascendió, personal de la División Trata de Personal de la Policía de la Ciudad realizó seis allanamientos por este caso de "corrupción de menores". Los procedimientos se dieron en simultáneo en diferentes viviendas de Capital Federal, Provincia de Buenos Aires y en el interior del país.

En Intrusos (América TV), Tamara Paganini, que fue compañera de Corazza en Gran Hermano, se mostró sorprendida al enterarse de los detalles de esta noticia.

"Me enteré por un productor. Y dije: '¿Marcelo Corazza, trata de personas? No, no me cierra'. La verdad es que espero que sea un error", exclamó la ex figura del famoso reality.

Paganini aseguró que pone las manos en el fuego por el productor de TV. "Lo conozco a Marcelo y es un ser impoluto, bueno como el pan, el hermano que cualquier quisiera tener. Quiero creer que Corazza es un 'perejil'", sostuvo.