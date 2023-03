Video del momento que Marcelo Corazza discriminó a Gastón Trezeguet por ser homosexual

Pero, su paso por la casa no pasó desapercibido. El jugador era reconocido por ser “muy moralista”, según contó Tamara Paganini en el video en vivo que publicó tras conocerse la noticia de su detención, ya que es amiga y compartió aquel reality con él.

En un video que se filtró de cómo fue la estadía de Corazza en la casa, en un momento Trezeguet lo llamó para hablar y debatir sobre su postura ante su homosexualidad.

“¿Te extraña esto, no?”, le pregunta Trezeguet que está abrazado a una participante con la que mantenía algún vínculo afectivo pese a ser homosexual. “Sí, me parece raro”, responde sin pelos en la lengua.

“No tengo preconceptos ni prejuicios. Me parece raro. Para mi no es todo tan claro como parece. Para mi no es todo natural”, explicó Corazza ante las preguntas de la pareja.

“De acá que te parece tan natural: ¿qué se un puto y una mina normal?”, consultó Gastón. “No me gusta decirlo así”, contestó Corazza. “Yo soy putísimo”, respondió Gastón y Marcelo replicó; “No digas así, me da vergüenza”.

Marcelo Corazza: Quién es la mujer famosa que mejor lo conoce

Marcelo Corazza está en el ojo de la tormenta tras quedar detenido por una causa por corrupción de menores. El ex ganador del primer Gran Hermano quedó detenido tras una investigación de la policía.

Todo esto sorprendió al medio del espectáculo, ya que el ex participante seguía trabajando en el medio y era productor de la nueva temporada del exitoso ciclo de Telefe.

Pero no siempre fue así, Corazza contó que nunca buscó fama en el medio sino plata: “Entré al programa para ganar la plata y poder comprarme mi casa, no para hacerme famoso. Como era profesor de educación física, me había anotado en Expedición Robinson dos veces y no había tenido suerte”, dijo en una entrevista.

Tras ganar Gran Hermano, comenzaron a aparecer nuevas propuestas laborales como la conducción de Megatrix, un programa de entretenimientos para niños junto a Sabrina Carballo.

Allí nació el amor entre ellos. Sabrina y Marcelo fueron pareja por un tiempo… pero la relación se terminó, al parecer tras la cámara oculta que le hicieron en 2002, con el fin de demostrar que el ex hermanito era homosexual.

Sabrina volvió a apostar al amor pocas años después junto a Luciano Pereyra, pero de Corazza se supo poco porque la extrema exposición lo había hecho caer en una depresión.