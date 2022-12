Le regalaron un viaje a ver la final a Qatar: pero un detalle la puede dejar afuera

“¿No te gustaría venir a la final?’. Yo pensé que era un chiste, nada, que estábamos jodiendo, y de repente a la noche me dice ‘hay un vuelo mañana a las 2 de la mañana, ¿te venís?’, y yo tipo...Sí, no sé, o sea, todavía pensando que estábamos flasheando, ¿viste?”, c contó sobre el momento en el que el novio le mandó el ticket.

El documento es una tarjeta que contiene toda la información de las visitas de los aficionados, incluidas las entradas para los partidos, los datos de alojamiento y la acreditación de Covid-19.

Se tramita vía internet y tarda entre 24 y 48 horas en ser aprobada por los organizadores de la Copa del Mundo. El documento sirve para ingresar a Qatar y es el pase para utilizar diversos medios de transporte de manera gratuita.

El "Dibu" Martinez se conmovió con un nene y terminó teniendo un gesto muy importante

Una tierna historia llegó a los oídos de Dibu Martínez en la concentración de la Selección Argentina en Qatar. Se trata de Brian Nahuel Cortés More, un niño de 5 años que sufre de una parálisis cerebral motora y admira al arquero.

La enfermedad del niño afecta a todo el tronco de su cuerpo y a todas las actividades relacionadas a pararse, sentarse y moverse. Pero Brian admira al arquero del equipo inglés Aston Villa y es por eso que, con la ayuda de su familia y enfermeros, lo ponen de pie, le calzan los guantes de arquero y juega a ser arquerito por un rato.

Al ver las imágenes, Dibu Martínez se super emocionó y decidió hacerle un super regalo: mandarle un video desde su habitación de la concentración argentina de Qatar para darle ánimos.

“Hola Brian, acá el Dibu te habla, vi cómo atajabas y la verdad me emocionó mucho. Gracias por tu apoyo, gracias por querer ser arquero como yo. Seguí intentándolo, seguí atajando, que la verdad me encantó el video. Te mando un abrazo grande y espero que el domingo disfrutes el partido. ¡Chau crack!”, dijo el arquero que el domingo se pondrá los guantes para jugar la final más importante del mundo.

La mamá de Brian contó que al nene le encantó la sorpresa: "Fue emocionante ver la cara de mi hijo cuando lo escuchó, era algo que no tiene precio saber que quien él admira le da un aliento a no bajar los brazos y seguir luchando. Es algo que como madre se lo agradezco de corazón, ya que no es fácil para un niño tan chiquito que le encanta y le apasiona el futbol no poder caminar, es algo duro para la vida de él pero estás caricias de aliento llenan el alma de mi hijo".