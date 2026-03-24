El riesgo país volvió a perforar los 600 puntos: cómo le fue a las acciones argentinas en Wall Street

Mientras el petróleo se sostiene por encima de los US$100, el riesgo país volvió a perforar los 600 puntos básicos y las acciones argentinas que cotizan en Nueva York mostraban subas de hasta 3%.
Sin operaciones locales por el feriado del 24 de marzo, los activos argentinos se movieron en Wall Street con avances en bonos y subas de hasta 3% en acciones.
Sube la confianza: el riesgo país cayó a niveles de abril tras el anuncio de la recompra de deuda (Foto: archivo)
Mientras el petróleo se sostiene por encima de los US$100, el riesgo país volvió a perforar los 600 puntos básicos y las acciones argentinas que cotizan en Nueva York mostraban subas de hasta 3%.
En el mercado local no hubo actividad financiera por el feriado del 24 de marzo, que conmemora los 50 años del golpe militar de 1976. En contraste, en Wall Street los bonos argentinos avanzaban cerca de 1% al inicio de la jornada.
En ese contexto, el riesgo país elaborado por JPMorgan Chase caía cuatro unidades y se ubicaba en 596 puntos básicos, el nivel más bajo desde el 17 de marzo.
Los ADR argentinos operaban con resultados mixtos. Entre las principales subas se destacaban Transportadora de Gas del Sur con 3,3%, IRSA con 2,4% y YPF con 3%. En cambio, las caídas eran lideradas por Globant con -4,9%, Mercado Libre con -2,9% y Edenor con -2,8%.
El dólar oficial no registró operaciones por el feriado. En la última cotización del viernes, el tipo de cambio del Banco de la Nación Argentina cerró en $1410.
El precio del crudo continúa siendo una variable clave para la deuda argentina. Un informe de Portfolio Personal Inversiones advirtió que la atención del mercado sigue puesta en el estrecho de Ormuz y que la volatilidad derivada del conflicto bélico impacta sobre los activos emergentes y distressed, incluidos los bonos locales.
Este martes, el Brent se ubicaba en torno a los US$100 por barril. La cotización mostró fuertes movimientos desde el inicio de la semana tras declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, quien aseguró estar negociando un acuerdo con Irán para la apertura del estrecho de Ormuz. Desde Teherán negaron contactos, lo que generó nuevas fluctuaciones y llevó al crudo a oscilar entre los US$97 y los US$108.
El lunes, el Brent había comenzado en US$108 y algunos analistas proyectaban un testeo de los máximos registrados en abril de 2022, cuando alcanzó los US$120. Sin embargo, tras el anuncio de Trump, retrocedió hasta US$96. La posterior desmentida iraní volvió a impulsar el precio, que se mantiene por encima de los US$100.