Nueva interna: el video de Mauro Icardi, China Suárez con las hijas de Wanda Nara que generó polémica

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En tanto, durante las últimas horas increíblemente se filtraron imágenes -tanto fotos como videos- de Icardi, Suárez y los dos hijas de Wanda, hasta el momento los únicos registros de la inevitable convivencia.

No fue otra que Pochi de Gossipeame, histórica amiga de Wanda desde el estallido del Wandagate, quien a través de sus Instagram Stories expuso una curiosa grabación de la feliz pareja junto a sus respectivos hijos. “Mauro Icardi y la China Suarez, con toda la familia unida, fueron a buscar a Rufina a un cumpleaños en un salón de fiestas de Pilar”, detalló la instagramer.

Y acto seguido agregó algunos datos del momento familiar que tuvo justamente a Rufina como encargada de unir a la familia ensamblada. “La habían dejado Cabré y Rocío, la buscaron ellos tipo 23:30 cuando ya había terminado el cumpleaños. Se quedaron un rato extra bailando con la cumpleañera que sería muy amiga de Rufina”, confió la también panelista de Puro Show (El Trece).

IG Gossipeame -Icardi y la China con las hijas de ambos

Cuál fue el extraño gesto de Wanda Nara ante el reencuentro de Mauro Icardi con sus hijas

Mauro Icardi y la China Suárez regresaron a la Argentina hace algunos días con un perfil bajísimo y evitando el contacto con los medios que aguardaban su llegada en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

Tal como se esperaba, el delantero del Galatasaray aterrizó en el país con un objetivo claro: reencontrarse con sus dos hijas y compartir tiempo con ellas luego de varios meses distanciado por sus compromisos laborales en Turquía.

En ese contexto, en el ciclo Puro Show (El Trece) pusieron la lupa sobre la postura que adoptó Wanda Nara durante los días en que las niñas estuvieron junto a su padre.

Sin entrar en polémicas ni protagonizar cruces mediáticos, la empresaria decidió mantenerse al margen de cualquier conflicto. En paralelo, utilizó sus redes sociales para mostrar postales de sus viajes por distintos destinos junto a Martín Migueles. Por su parte, Icardi optó por el silencio digital y se enfocó exclusivamente en disfrutar de la compañía de sus hijas.

“Siempre ella, no sé si se pone en modo víctima con sus parejas, consigue que ellos terminen siendo parte de este circo”, lanzó Marcia Frisciotti, aportando su mirada sobre la dinámica que suele generarse en torno a la mediática.

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A su turno, Angie Balbiani sumó su propia interpretación y destacó lo llamativo de la actitud de Wanda Nara, quien en otras oportunidades no había dudado en confrontar públicamente con su expareja, como ocurrió en el recordado episodio del Chateau Libertador.

“Quiero sumar algo: ¿Ustedes se dieron cuenta que este fin de semana que Icardi estuvo con sus hijas no hubo casi prensa al respecto? ¿No les llama la atención que Wanda está de viaje y nada se difundió? No se filtró, ni que se usó una remerita, ni que quería tomar una chocolatada y le dieron la otra. Digo ¿No les llama la atención?”, planteó la panelista, marcando la ausencia de filtraciones o versiones.

En la misma línea, el conductor Matías Vázquez deslizó una lectura sobre el bajo perfil que se mantuvo en esos días: “Cuando uno pide calma es porque uno no quiere que salga a la luz lo que está haciendo”.

Cabe señalar que, tras finalizar las grabaciones de MasterChef Celebrity (Telefe), Wanda Nara emprendió un viaje junto a su pareja por distintos puntos del mundo. Luego de pasar por Milán y las Islas Maldivas, actualmente se encuentran en Japón, desde donde comparte parte de su estadía con sus seguidores.