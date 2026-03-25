La picante respuesta de la hija de Fernanda Iglesias a Roberto Pettinato ante el bochornoso pedido de ADN

"Me pareció una barbaridad porque siento que es como muy impune decir eso al aire", manifestó la joven sorprendida por los dichos de Pettinato. Y luego agregó entre risas: "La veo difícil (ser la hija), no tengo ningún parecido".

"Me causó gracia y me pareció una barbaridad. No es por pasarme de feminismo ni nada pero si una mujer llega a decir algo así que se desliga de un hijo y veinte años después dice eso sería como mucho más fuerte. Esto pasó desapercibido", explicó la hija de Fernanda Iglesias.

A lo que María Julia Oliván le consultó: "¿Te gustaría tener un padre así?", y la joven contestó firme: "No, no".

Video: Desayuno Americano.

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Qué dijo Fernanda Iglesias sobre Roberto Pettinato y detonó el escándalo

Fernanda Iglesias contó al aire en el programa Puro Show de una supuesto engaño de Roberto Pettinato a Charly García con un dinero y también desde el plano sentimental con Mecha Iñigo, ex pareja del destacado rockero.

"Él le empieza a tirar los perros a Mecha y ella se enamora de Pettinato, porque Pettinato te envuelve, te empieza a decir 'te amo', y Mecha que estaba con Charly, que estaba enfermo, que había pasado por un montón de situaciones y quizás ya estaba un poco desgasatado ese vínculo, se engancha con Pettinato fuerte", reveló Iglesias.

Tras asegurar que "Pettinato la entra a volver loca", y que "le hace todas las toxicidades que se puedan imaginar", la periodista contó que "incluso le sacó dinero, porque le pidió dinero para hacer este disco”, reveló la periodista en referencia al material discográfico homenaje al astro del rock Pettinato Plays García.

Claro que al momento de cuantificar el dinero que Roberto Pettinato habría conseguido del bolsillo de Charly, la panelista aseguró que se trata de"varios millones de dólares", así como también especificó que el trabajo musical fue realizado en Estados Unidos.

Esta versión derivó en una polémica respuesta de Pettinato y comentó que también llevará el tema al plano judicial con una demanda.