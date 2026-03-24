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A 50 años del golpe, Victoria Villarruel opinó sobre la política de Derechos Humanos y habló de un "espejismo"

La Vicepresidenta volvió a marcar su postura y lanzó duras críticas a las gestiones de las últimas décadas. “Uso del pasado con fines cortoplacistas”, destacó la titular de Senado de la Nación.

Victoria Villarruel opinó sobre la política de Derechos Humanos y habló de un espejismo. 

Victoria Villarruel opinó sobre la política de Derechos Humanos y habló de un "espejismo". 

En el marco de un nuevo aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, la vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a marcar su postura sobre la política de Derechos Humanos en la Argentina. “Uso del pasado con fines cortoplacistas”, lanzó la titular del Senado junto a duras críticas a las gestiones de las últimas décadas.

Leé también "Memoria completa": el video que publicó el Gobierno a 50 años del golpe militar del 24 de marzo
El video completo que publicó el Gobierno a 50 años del golpe de Estado

A través de un mensaje publicado en la red social X, Villarruel aseguró que “en las primeras décadas de este siglo hemos vivido el espejismo de que tenemos una política de derechos humanos”, y sostuvo que en realidad se trató de “un uso del pasado con fines cortoplacistas”.

El pronunciamiento de Villarruel se dio en el inicio de la jornada conmemorativa y fue su primera expresión pública en la fecha. El mensaje acompañó una nota de opinión de la historiadora Claudia Peiró y apuntó directamente al abordaje que el Estado tuvo sobre los hechos de los años 70.

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Según la vicepresidenta, la mirada sobre ese período fue “parcial” y no contribuyó a cerrar heridas, sino que profundizó divisiones en la sociedad argentina.

“El pasado se usa para las batallas del presente”

Villarruel también cuestionó el uso político de la memoria histórica y responsabilizó a la dirigencia por utilizar ese período como herramienta de disputa. “El pasado doloroso es usado para las batallas presentes, como herramienta de una división de la que políticos sin imaginación ni patriotismo buscan sacar partido”, afirmó.

En esa línea, planteó que la Argentina actual es “más injusta y desigual” que en décadas anteriores y vinculó esa situación con decisiones políticas sostenidas en el tiempo.

La postura de “Memoria Completa”

La vicepresidenta volvió a insistir con su concepto de “Memoria Completa”, una mirada que propone incluir también a las víctimas de las organizaciones armadas en el relato histórico.

Sus declaraciones se suman al debate reavivado en torno a la interpretación de los años 70, en un contexto donde el Gobierno nacional también difundió materiales y mensajes en línea con esa postura.

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