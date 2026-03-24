A 50 años del golpe, Victoria Villarruel opinó sobre la política de Derechos Humanos y habló de un "espejismo"

“El pasado se usa para las batallas del presente”

Villarruel también cuestionó el uso político de la memoria histórica y responsabilizó a la dirigencia por utilizar ese período como herramienta de disputa. “El pasado doloroso es usado para las batallas presentes, como herramienta de una división de la que políticos sin imaginación ni patriotismo buscan sacar partido”, afirmó.

En esa línea, planteó que la Argentina actual es “más injusta y desigual” que en décadas anteriores y vinculó esa situación con decisiones políticas sostenidas en el tiempo.

La postura de “Memoria Completa”

La vicepresidenta volvió a insistir con su concepto de “Memoria Completa”, una mirada que propone incluir también a las víctimas de las organizaciones armadas en el relato histórico.

Sus declaraciones se suman al debate reavivado en torno a la interpretación de los años 70, en un contexto donde el Gobierno nacional también difundió materiales y mensajes en línea con esa postura.