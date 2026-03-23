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Cierra la producción en una fábrica de herramientas de Santa Fe y desvinculan a 40 trabajadores

La compañía trasladará la fabricación a otras plantas del grupo y mantendrá en el establecimiento santafesino solo las operaciones comerciales. La medida impactará en unos 40 empleados que serán desvinculados.

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“Esta decisión responde a la necesidad de adaptar nuestro modelo operativo para asegurar la sustentabilidad del negocio en el actual contexto económico”, señaló la filial local en un comunicado difundido este lunes.

Tras la medida, el establecimiento santafesino continuará funcionando pero enfocado únicamente en tareas comerciales. La compañía explicó que la fabricación se mudará a otras sedes, mientras que en Santo Tomé quedarán las operaciones vinculadas a ventas y distribución. “Nuestras operaciones de distribución, ventas y servicio continuarán funcionando con normalidad desde nuestro sitio en Santo Tomé, garantizando el abastecimiento de herramientas, soluciones de almacenamiento, accesorios y servicios de postventa en todo el territorio argentino”, indicó la firma.

La decisión impactará en alrededor de 40 trabajadores, quienes fueron informados la semana pasada y serán desvinculados. “En SNA Europe creemos firmemente que el respeto por las personas y la integridad son valores fundamentales. Por ello, la empresa cumplirá con todas las obligaciones legales correspondientes y llevará adelante este proceso con el máximo respeto por sus colaboradores”, agregó el comunicado.

La fundación de la empresa

El anuncio coincide con los 140 años de la marca, fundada en 1886 en un pequeño taller de Suecia. SNA Europe, con sede en España y propietaria también de las marcas Lindström e Irimo, se constituyó en 2005 tras la fusión entre Bahco y Eurotools.

En la actualidad, el grupo cuenta con 10 plantas productivas, ocho centros de distribución y 37 oficinas comerciales. Dispone de un catálogo de más de 24.000 productos y acumula unas 400 patentes, con una red superior a los 20.000 distribuidores.

A nivel global, la compañía emplea a 12.800 personas en 130 países y reporta ganancias netas por 820,5 millones de dólares y ventas netas por 4.250 millones.

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