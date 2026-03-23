Cierra la producción en una fábrica de herramientas de Santa Fe y desvinculan a 40 trabajadores

La fundación de la empresa

El anuncio coincide con los 140 años de la marca, fundada en 1886 en un pequeño taller de Suecia. SNA Europe, con sede en España y propietaria también de las marcas Lindström e Irimo, se constituyó en 2005 tras la fusión entre Bahco y Eurotools.

En la actualidad, el grupo cuenta con 10 plantas productivas, ocho centros de distribución y 37 oficinas comerciales. Dispone de un catálogo de más de 24.000 productos y acumula unas 400 patentes, con una red superior a los 20.000 distribuidores.

A nivel global, la compañía emplea a 12.800 personas en 130 países y reporta ganancias netas por 820,5 millones de dólares y ventas netas por 4.250 millones.