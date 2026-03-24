El gráfico que compartió Milei sobre la inflación y la comparación con los gobiernos anteriores

Embed

La línea correspondiente a Milei, que comienza en diciembre de 2023, muestra que a 26 meses de gobierno la inflación interanual se ubica en torno a 0,2 veces el nivel heredado. El Presidente subrayó que su administración es la única que no incrementa el indicador respecto del punto de partida, aunque aclaró que el proceso de reducción aún no está finalizado.

Cómo es el gráfico del resto de las presidencias

En el caso de Néstor Kirchner, el gráfico marca una caída inicial seguida de un repunte hacia el final de su mandato. Para ese período, existían cuestionamientos sobre la confiabilidad de las estadísticas oficiales, con estimaciones privadas que ubicaban la inflación entre 17% y 22%. La comparación difundida le asigna un cierre en torno a 1,4 veces el nivel recibido.

La curva de Cristina Fernández de Kirchner exhibe un incremento gradual que se acelera en el tramo final de su segundo mandato. Ese comportamiento coincide con un contexto de mayor presión inflacionaria. El gráfico también ubica el cierre en aproximadamente 1,4 veces el nivel inicial, mientras que mediciones alternativas señalaban una inflación cercana al 26,9% al final de su gestión.

Para Mauricio Macri, la línea muestra un crecimiento sostenido del IPC durante todo el mandato, con un valor cercano a 2,0 hacia el final. El período se caracterizó por una inflación que pasó de alrededor del 27% al inicio a niveles cercanos al 54% al concluir la gestión.

La administración de Alberto Fernández presenta la aceleración más pronunciada. La curva asciende hasta un máximo cercano a 3,9, lo que implica un salto desde una inflación interanual del 54% a alrededor del 211% al término del mandato.

La difusión del gráfico se da en medio del debate sobre la dinámica de precios y la credibilidad de las estadísticas históricas. Las diferencias entre datos oficiales y estimaciones privadas, especialmente durante los años finales del kirchnerismo, siguen influyendo en la interpretación de comparaciones de largo plazo sobre los procesos inflacionarios en la Argentina.