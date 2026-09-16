Escándalo en los Juegos Suramericanos: el video de las burlas de la delegación chilena que desató la furia en Argentina

Pero hubo uno que resumió el nivel de indignación que provocó la publicación: “¡Que las identifiquen y pidan disculpas públicas!”.

La polémica creció rápidamente y también aparecieron usuarios chilenos que intentaron explicar que el video debía entenderse como una broma vinculada a un audio conocido en Chile. Aun así, la discusión continuó y el contenido terminó siendo eliminado por la deportista que lo había publicado.

El problema fue que, para ese momento, el video ya había comenzado a circular por otras cuentas y había sido replicado en redes sociales, por lo que borrarlo no alcanzó para detener la controversia.

Los Juegos Suramericanos reúnen en Santa Fe a más de 500 deportistas que integran la delegación chilena, entre ellos 250 mujeres y 283 hombres. El equipo busca superar la cuarta posición obtenida en Asunción 2022 y cuenta además con 22 campeones panamericanos.

Así, lo que comenzó como un video aparentemente humorístico terminó generando un inesperado cruce entre usuarios de ambos países, por la Villa Suramericana, el complejo destinado a alojar a los deportistas que participarán de la competencia.

El predio está el barrio Esmeralda Este II, en el sector comprendido por Bv. French, Las Heras y Belgrano. Ocupa una superficie de 76.000 metros cuadrados y reúne más de 300 unidades habitacionales, con capacidad para albergar a más de 1.300 personas.

El predio cuenta además con gimnasio, comedores, transporte hacia los escenarios deportivos, lavandería, atención médica, comercios y otros servicios destinados a las delegaciones.