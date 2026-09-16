Escándalo en los Juegos Suramericanos: el video de las burlas de la delegación chilena que desató la furia en Argentina

La llegada de las delegaciones a los XIII Juegos Suramericanos de Santa Fe quedó envuelta en una inesperada polémica luego de que un grupo de deportistas chilenas publicara un video en TikTok que generó una ola de críticas entre seguidores.
Indignación en Argentina por un video de atletas chilenas: hicieron una burla y lo borraron, pero ya era demasiado tarde. Miralas.
La llegada de las delegaciones a los XIII Juegos Suramericanos de Santa Fe quedó envuelta en una inesperada polémica luego de que un grupo de deportistas chilenas publicara un video en TikTok que generó una ola de críticas entre seguidores.
El contenido, que posteriormente fue eliminado, utilizaba un audio viral de la teleserie chilena Pituca sin Lucas para hacer referencia, en tono de broma, a las condiciones de las viviendas destinadas a las delegaciones internacionales durante la competencia.
Sin embargo, el supuesto chiste rápidamente cruzó la cordillera y muchos argentinos lo interpretaron como una burla hacia la Villa Olímpica y hacia las condiciones de alojamiento.
Entre los comentarios que comenzaron a multiplicarse en las redes aparecieron frases como “Que duerman en el pasillo así se sienten como en su casa”, “Dentro de poco van a tener que dormir en barcos” y “Vuelvan al pasillo si no les gusta”.
Pero hubo uno que resumió el nivel de indignación que provocó la publicación: “¡Que las identifiquen y pidan disculpas públicas!”.
La polémica creció rápidamente y también aparecieron usuarios chilenos que intentaron explicar que el video debía entenderse como una broma vinculada a un audio conocido en Chile. Aun así, la discusión continuó y el contenido terminó siendo eliminado por la deportista que lo había publicado.
El problema fue que, para ese momento, el video ya había comenzado a circular por otras cuentas y había sido replicado en redes sociales, por lo que borrarlo no alcanzó para detener la controversia.
Los Juegos Suramericanos reúnen en Santa Fe a más de 500 deportistas que integran la delegación chilena, entre ellos 250 mujeres y 283 hombres. El equipo busca superar la cuarta posición obtenida en Asunción 2022 y cuenta además con 22 campeones panamericanos.
Así, lo que comenzó como un video aparentemente humorístico terminó generando un inesperado cruce entre usuarios de ambos países, por la Villa Suramericana, el complejo destinado a alojar a los deportistas que participarán de la competencia.
El predio está el barrio Esmeralda Este II, en el sector comprendido por Bv. French, Las Heras y Belgrano. Ocupa una superficie de 76.000 metros cuadrados y reúne más de 300 unidades habitacionales, con capacidad para albergar a más de 1.300 personas.
El predio cuenta además con gimnasio, comedores, transporte hacia los escenarios deportivos, lavandería, atención médica, comercios y otros servicios destinados a las delegaciones.