Se alejó de la fama y cambió de vida: el inesperado presente de Ana Paula Dutil a los 55 años

Después de pasar una década fuera de la Argentina, Dutil regresó al país y comenzó a desarrollar una faceta profesional completamente diferente a aquella que la había llevado a las tapas de revistas y a las pasarelas.

Desde 2021 trabaja en la reconstrucción y decoración de casas, una actividad que comenzó vinculada a proyectos familiares y que, con el tiempo, se transformó en un verdadero trabajo.

La pasión por los ambientes y el diseño ya estaba presente en su vida. Durante años había aplicado ese gusto en sus propias casas, hasta que familiares y amigos comenzaron a pedirle ayuda con distintos proyectos. Una amiga fue quien finalmente la incentivó a mostrar lo que hacía y comenzaron a llegar nuevos encargos.

Así, lo que había empezado como un interés personal terminó convirtiéndose en una profesión.

Para Dutil, además, la actividad tiene un significado mucho más profundo. Reconstruir y transformar una casa también representa, de alguna manera, el proceso personal que atravesó durante los últimos años. Ordenar espacios, modificar ambientes y empezar de nuevo se relacionó con una etapa de importantes cambios en su propia vida.

En paralelo, la exmodelo también atravesó momentos personales complejos y habló públicamente sobre la importancia de cuidar su bienestar y pedir ayuda cuando es necesario. Según contó, poder poner en palabras aquello que había vivido también le permitió conectar con otras personas que atravesaban situaciones similares.

En ese recorrido, sus cuatro hijos se convirtieron en uno de sus principales sostenes. Teo, Noe, Bautista e India ocupan un lugar central en su vida y fueron fundamentales durante los momentos más difíciles.

Hoy, a los 55 años, Ana Paula Dutil construyó una realidad muy diferente a la de aquella joven modelo que conoció la fama y que durante años estuvo vinculada al mundo del espectáculo.

Mientras su ex, Emanuel Ortega, acaba de casarse con Julieta Prandi y comienza una nueva etapa familiar, Dutil también eligió su propio camino: lejos de las cámaras, cerca de sus hijos y dedicada a una profesión que encontró en medio de su propia transformación personal.