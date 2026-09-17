La insólita racha de diez años a la que River podría ponerle fin contra Huracán

Cuántas veces repitió River el mismo equipo cuatro partidos en el siglo XXI

En caso de confirmarse la presencia de los mismos once futbolistas este sábado, se tratará de la tercera vez en todo el siglo XXI que River sostenga la misma alineación durante cuatro encuentros consecutivos. El primer antecedente de este siglo se remonta al año 2011, cuando Matías Almeyda mantuvo la estructura principal durante el comienzo de la Primera Nacional.

Con el panorama claro y la confianza en alza tras la seguidilla de festejos, la probable formación de River vs. Huracán para buscar el récord será con: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña; Fausto Vera, Tobías Andrada, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Sebastián Driussi.