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La insólita racha de diez años a la que River podría ponerle fin contra Huracán

Bajo la dirección técnica de Leonardo Ponzio, River podría cortar una insólita racha ante Huracán que lleva diez años. Los detalles.

Bajo la dirección técnica de Leonardo Ponzio

Bajo la dirección técnica de Leonardo Ponzio, River podría cortar una insólita racha ante Huracán que lleva diez años.

Este sábado en el Estadio Monumental, River Plate recibirá a Huracán en el marco del Torneo Clausura con el firme objetivo de estirar su gran presente futbolístico. Tras haber encadenado tres triunfos consecutivos al imponerse frente a Banfield, Independiente Rivadavia y Atlético Tucumán, el director técnico Leonardo Ponzio contempla la posibilidad de alinear exactamente el mismo equipo titular por cuarto partido seguido. En caso de ratificar los mismos nombres, la institución de Núñez pondrá fin a una racha de diez años sin repetir formación con esa frecuencia.

Leé también River le ganó 2-1 sobre el final a Atlético Tucumán y sumó su tercera victoria seguida
River le ganó 2-1 sobre el final a Atlético Tucumán. (@RiverPlate)

El once inicial que viene saliendo de memoria está integrado por Santiago Beltrán en el arco; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lucas Martínez Quarta y Marcos Acuña en la línea defensiva; Fausto Vera, Tobías Andrada y Tomás Galván en la zona media; Thiago Almada como enlace; junto a Ángel Correa y Sebastián Driussi en el frente de ataque. Esta alineación no solo le devolvió la solidez futbolística al equipo, sino que le permitió dejar atrás el pésimo arranque del semestre para ilusionarse con la clasificación a los playoffs y el ingreso a la próxima Copa Libertadores a través de la tabla anual, a falta de siete fechas para el cierre de la fase regular.

Cuándo fue la última vez que River repitió formación durante cuatro partidos seguidos

La última oportunidad en la que el conjunto de la Banda Roja saltó al campo de juego con los mismos once futbolistas durante cuatro presentaciones consecutivas sucedió entre agosto y septiembre de 2016, bajo la conducción técnica de Marcelo Gallardo. En aquella ocasión, el "Muñeco" confió en los mismos intérpretes para disputar los dos duelos de la Recopa Sudamericana ante Independiente Santa Fe (empate 0-0 en Colombia y victoria 2-1 en Buenos Aires) y los partidos del torneo local ante Banfield (goleada 4-1) y Talleres (triunfo 1-0).

Aquel equipo campeón estaba conformado por Augusto Batalla; Jorge Moreira, Jonatan Maidana, Arturo Mina, Milton Casco; el propio Ponzio como capitán, Ignacio Fernández, Andrés D'Alessandro, Gonzalo Martínez; Lucas Alario y Sebastián Driussi. Curiosamente, Driussi es el único futbolista que se repite en ambas alineaciones históricas. De cosechar una nueva victoria ante el Globo, Ponzio —quien pasó de ser el referente dentro de la cancha a conducir el banco de suplentes— superaría en efectividad a su antiguo entrenador en este registro específico.

Cuántas veces repitió River el mismo equipo cuatro partidos en el siglo XXI

En caso de confirmarse la presencia de los mismos once futbolistas este sábado, se tratará de la tercera vez en todo el siglo XXI que River sostenga la misma alineación durante cuatro encuentros consecutivos. El primer antecedente de este siglo se remonta al año 2011, cuando Matías Almeyda mantuvo la estructura principal durante el comienzo de la Primera Nacional.

Con el panorama claro y la confianza en alza tras la seguidilla de festejos, la probable formación de River vs. Huracán para buscar el récord será con: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña; Fausto Vera, Tobías Andrada, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Sebastián Driussi.

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