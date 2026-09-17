La insólita racha de diez años a la que River podría ponerle fin contra Huracán

Este sábado en el Estadio Monumental, River Plate recibirá a Huracán en el marco del Torneo Clausura con el firme objetivo de estirar su gran presente futbolístico. Tras haber encadenado tres triunfos consecutivos al imponerse frente a Banfield, Independiente Rivadavia y Atlético Tucumán, el director técnico Leonardo Ponzio contempla la posibilidad de alinear exactamente el mismo equipo titular por cuarto partido seguido. En caso de ratificar los mismos nombres, la institución de Núñez pondrá fin a una racha de diez años sin repetir formación con esa frecuencia.