Desafío matemático: la cuenta parece fácil, pero muchos cometen un error frecuente

1) Paréntesis

Primero se resuelve la suma dentro del paréntesis.

5 + 7 = 12

La expresión queda así: 12² - 8 × 7 + 30

2) Potencia

Luego se calcula la potencia.

12² = 144

La expresión queda así: 144 - 8 × 7 + 30

3) Multiplicación

La multiplicación se resuelve antes de la suma final.

8 × 7 = 56

La expresión queda así: 144 - 56 + 30

4) Sumas y restas

El cierre se hace respetando el orden de aparición.

144 - 56 = 88 |

88 + 30 = (?)

Resultado final: 118

El error común aparece cuando se ignoran los paréntesis o se deja la multiplicación para el final. Por eso, este tipo de juego sirve para entrenar concentración, memoria de trabajo y precisión: no alcanza con calcular rápido, también hay que elegir bien qué operación va primero.