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Desafío matemático: la cuenta parece fácil, pero muchos cometen un error frecuente

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (5 + 7)² - 8 × 7 + 30.

Leé también Desafío matemático: una mente brillante lo resuelve en menos de 10 segundos
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la operación paso a paso

Antes de mirar la solución, hacé tu propio intento y prestá atención al orden: el detalle clave está en no sumar ni restar antes de tiempo.

1) Paréntesis

Primero se resuelve la suma dentro del paréntesis.

5 + 7 = 12

La expresión queda así: 12² - 8 × 7 + 30

2) Potencia

Luego se calcula la potencia.

12² = 144

La expresión queda así: 144 - 8 × 7 + 30

3) Multiplicación

La multiplicación se resuelve antes de la suma final.

8 × 7 = 56

La expresión queda así: 144 - 56 + 30

4) Sumas y restas

El cierre se hace respetando el orden de aparición.

144 - 56 = 88 |

88 + 30 = (?)

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: este cálculo con potencias tiene su clave en los paréntesis

Resultado final: 118

El error común aparece cuando se ignoran los paréntesis o se deja la multiplicación para el final. Por eso, este tipo de juego sirve para entrenar concentración, memoria de trabajo y precisión: no alcanza con calcular rápido, también hay que elegir bien qué operación va primero.

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