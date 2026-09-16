Desafío matemático: la cuenta parece fácil, pero muchos cometen un error frecuente

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (5 + 7)² - 8 × 7 + 30.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (5 + 7)² - 8 × 7 + 30.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Antes de mirar la solución, hacé tu propio intento y prestá atención al orden: el detalle clave está en no sumar ni restar antes de tiempo.
Primero se resuelve la suma dentro del paréntesis.
5 + 7 = 12
La expresión queda así: 12² - 8 × 7 + 30
Luego se calcula la potencia.
12² = 144
La expresión queda así: 144 - 8 × 7 + 30
3) Multiplicación
La multiplicación se resuelve antes de la suma final.
8 × 7 = 56
La expresión queda así: 144 - 56 + 30
4) Sumas y restas
El cierre se hace respetando el orden de aparición.
144 - 56 = 88 |
88 + 30 = (?)
El error común aparece cuando se ignoran los paréntesis o se deja la multiplicación para el final. Por eso, este tipo de juego sirve para entrenar concentración, memoria de trabajo y precisión: no alcanza con calcular rápido, también hay que elegir bien qué operación va primero.