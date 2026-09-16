Guerra entre cuñadas: se conoció el tremendo apodo que Julieta Ortega le habría puesto a Julieta Prandi

Pero la historia tendría, además, otro trasfondo. Yanina planteó que parte de la tensión podría estar relacionada con Ana Paula Dutil, la exesposa de Emanuel Ortega y una persona cercana a la familia.

"Puede ser que ellas la odien porque vino a ocupar el lugar de Ana Paula Dutil, que es amiga", analizó la conductora, aunque aclaró que todavía hay aspectos de la interna que no conoce.

La polémica tomó fuerza justamente después del casamiento de Julieta Prandi y Emanuel Ortega, una celebración que volvió a poner bajo la lupa la relación de la modelo con la familia de su marido.

En ese contexto, Yanina también cuestionó las declaraciones de Evangelina Salazar, quien había intentado bajar el tono de las versiones sobre la ausencia o los compromisos de algunos integrantes de la familia. "Todos mis hijos tienen sus compromisos", había dicho la madre de Emanuel, según reprodujo Latorre.

Sin embargo, la periodista no se quedó allí y aseguró que recibió más información de personas que conocerían de cerca la interna.

"Se hace la mosquita muerta pero es malísima", fue otra de las frases que Yanina atribuyó a su fuente al describir la supuesta opinión de Ortega sobre Prandi.

Y antes de cerrar, Latorre dejó una última revelación que volvió a alimentar el misterio alrededor del conflicto: aseguró que también habría tensión en el ámbito laboral de Prandi, aunque evitó continuar con los detalles porque, según sus propias palabras, lo que le habían contado era demasiado fuerte. "No, no, no puedo seguir porque es muy fuerte", cerró.