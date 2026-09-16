Guerra entre cuñadas: se conoció el tremendo apodo que Julieta Ortega le habría puesto a Julieta Prandi

La relación entre Julieta Ortega y Julieta Prandi volvió a quedar en el centro de la escena luego del casamiento de la modelo con Emanuel Ortega, en medio de una interna familiar que desde hace tiempo despierta rumores y versiones cruzadas.
Se conoció la feroz interna entre Julieta Ortega y Julieta Prandi: el malicioso apodo que encendió la guerra. Enterate.
La relación entre Julieta Ortega y Julieta Prandi volvió a quedar en el centro de la escena luego del casamiento de la modelo con Emanuel Ortega, en medio de una interna familiar que desde hace tiempo despierta rumores y versiones cruzadas.
Y en las últimas horas, Yanina Latorre reveló un dato explosivo sobre lo que supuestamente ocurre puertas adentro de la familia Ortega. En su programa SQP, América, la periodista contó que una persona cercana a Julieta Ortega le hizo llegar información sobre el vínculo entre las dos mujeres.
Según relató Latorre, su fuente aseguró que Ortega tendría una opinión muy negativa de Prandi y que incluso utilizaría un fuerte apodo para referirse a ella en la intimidad. "Julieta en la intimidad dice que Prandi es una conchu.... Es lo que dice Julieta a la amiga. Y que llegó para dividir a la familia", sostuvo Yanina al reproducir el mensaje que recibió.
La versión fue todavía más lejos. De acuerdo con lo que contó la panelista, la fuente habría asegurado que Julieta Ortega considera que su hermano estaría demasiado influenciado por su pareja. "No puede creer que el hermano está ciego y se deja llevar de las narices por Julieta", relató Latorre.
Pero la historia tendría, además, otro trasfondo. Yanina planteó que parte de la tensión podría estar relacionada con Ana Paula Dutil, la exesposa de Emanuel Ortega y una persona cercana a la familia.
"Puede ser que ellas la odien porque vino a ocupar el lugar de Ana Paula Dutil, que es amiga", analizó la conductora, aunque aclaró que todavía hay aspectos de la interna que no conoce.
La polémica tomó fuerza justamente después del casamiento de Julieta Prandi y Emanuel Ortega, una celebración que volvió a poner bajo la lupa la relación de la modelo con la familia de su marido.
En ese contexto, Yanina también cuestionó las declaraciones de Evangelina Salazar, quien había intentado bajar el tono de las versiones sobre la ausencia o los compromisos de algunos integrantes de la familia. "Todos mis hijos tienen sus compromisos", había dicho la madre de Emanuel, según reprodujo Latorre.
Sin embargo, la periodista no se quedó allí y aseguró que recibió más información de personas que conocerían de cerca la interna.
"Se hace la mosquita muerta pero es malísima", fue otra de las frases que Yanina atribuyó a su fuente al describir la supuesta opinión de Ortega sobre Prandi.
Y antes de cerrar, Latorre dejó una última revelación que volvió a alimentar el misterio alrededor del conflicto: aseguró que también habría tensión en el ámbito laboral de Prandi, aunque evitó continuar con los detalles porque, según sus propias palabras, lo que le habían contado era demasiado fuerte. "No, no, no puedo seguir porque es muy fuerte", cerró.