Netflix: Ricardo Darín y Diego Peretti arrasan con una nueva película argentina

Del otro lado estará el personaje interpretado por Diego Peretti. Se tratará de un escritor que sufrirá un bloqueo creativo y llegará al consultorio en busca de respuestas. A partir de ese encuentro, la relación entre ambos irá tomando caminos inesperados.

La trama planteará, de esta manera, un escenario en el que el profesional también tendrá que enfrentarse con sus propias certezas. Mientras intenta encontrar una alternativa para ayudar a su paciente, también revisará su propia mirada sobre la conducta humana y sobre el ejercicio de su profesión.

Ese recorrido será uno de los principales elementos que sostendrán el relato.

Ricardo Darín y Diego Peretti vuelven a compartir pantalla

El atractivo de la producción también estará dado por el reencuentro de Ricardo Darín y Diego Peretti. Los dos actores volverán a trabajar juntos en una historia que estará centrada principalmente en la relación entre sus personajes.

Darín interpretará al terapeuta que comenzará a cuestionar sus herramientas profesionales. Peretti, en tanto, se pondrá en la piel del escritor que atravesará una crisis creativa y llegará a su consultorio.

La elección del elenco permitirá que la película se apoye en un duelo interpretativo entre dos figuras de enorme trayectoria en el cine argentino. El eje de la narración estará puesto en sus conversaciones, sus conflictos y en las transformaciones que experimentará el vínculo entre ambos.

Hernán Goldfrid estará detrás de la dirección

La dirección estará en manos de Hernán Goldfrid, responsable de películas reconocidas dentro de la producción cinematográfica argentina.

Entre sus antecedentes se encuentran Tesis sobre un homicidio y Música en espera. Con Lo dejamos acá, el director volverá a trabajar sobre una historia en la que los personajes deberán atravesar conflictos personales y tomar decisiones que modificarán su recorrido.

Una película argentina que llegará primero a San Sebastián

Antes de desembarcar en Netflix, Lo dejamos acá tendrá una presentación internacional en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián.

La participación en el festival marcará el comienzo del recorrido público de la película antes de su llegada al streaming. El estreno en ese ámbito permitirá que la producción argentina se incorpore al circuito internacional de festivales.

Después de esa primera exhibición, llegará el momento esperado para el público de Netflix. La plataforma incorporará la película a su catálogo el 16 de octubre.

La película llevará el sello de Kenya Films, productora impulsada por Ricardo Darín, Chino Darín y Federico Posternak.

¿Cuándo se estrenará Lo dejamos acá en Netflix?

La fecha ya anunciada para la llegada de la película al streaming será el 16 de octubre.

Ese día, los suscriptores de Netflix podrán encontrar Lo dejamos acá dentro del catálogo de la plataforma. La película llegará después de su presentación en el festival español y pondrá nuevamente frente a frente a Ricardo Darín y Diego Peretti.

La producción argentina, dirigida por Hernán Goldfrid y escrita por Emanuel Díez, se incorporará así al catálogo de Netflix como uno de los títulos nacionales destacados que llegarán durante octubre.

Primer vistazo de Lo dejamos acá en Netflix