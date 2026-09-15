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Netflix: Ricardo Darín y Diego Peretti arrasan con una nueva película argentina

"Lo dejamos acá" llega a Netflix con Ricardo Darín y Diego Peretti como protagonistas, y es la película más esperada de 2026.

Ricardo Darín y Diego Peretti arrasan con el estreno de una nueva película argentina. (Foto: Gentileza Netflix)

Ricardo Darín y Diego Peretti arrasan con el estreno de una nueva película argentina. (Foto: Gentileza Netflix)

Lo dejamos acá será una de las próximas apuestas argentinas de Netflix. La película reunirá nuevamente a Ricardo Darín y Diego Peretti, dos de los actores más reconocidos del cine nacional, en una historia que llevará al terreno de la ficción los límites de una relación entre un psicoanalista y uno de sus pacientes.

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El largometraje se estrenará en la plataforma de streaming el 16 de octubre, aunque antes tendrá su presentación en el circuito internacional de festivales. La primera parada será el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, donde la producción tendrá su exhibición inaugural.

La propuesta estará dirigida por Hernán Goldfrid, cineasta que ya trabajó en películas como Tesis sobre un homicidio y Música en espera. El guion estará a cargo de Emanuel Díez, quien participó en proyectos como El encargado, Nada y Coppola, el representante.

¿De qué trata Lo dejamos acá en Netflix?

La historia tendrá como punto de partida a un terapeuta interpretado por Ricardo Darín. El personaje atravesará una fuerte crisis relacionada con su profesión y comenzará a poner en duda algunas de las herramientas y principios tradicionales que guiaron su trabajo.

Del otro lado estará el personaje interpretado por Diego Peretti. Se tratará de un escritor que sufrirá un bloqueo creativo y llegará al consultorio en busca de respuestas. A partir de ese encuentro, la relación entre ambos irá tomando caminos inesperados.

La trama planteará, de esta manera, un escenario en el que el profesional también tendrá que enfrentarse con sus propias certezas. Mientras intenta encontrar una alternativa para ayudar a su paciente, también revisará su propia mirada sobre la conducta humana y sobre el ejercicio de su profesión.

Ese recorrido será uno de los principales elementos que sostendrán el relato.

Ricardo Darín y Diego Peretti vuelven a compartir pantalla

El atractivo de la producción también estará dado por el reencuentro de Ricardo Darín y Diego Peretti. Los dos actores volverán a trabajar juntos en una historia que estará centrada principalmente en la relación entre sus personajes.

Darín interpretará al terapeuta que comenzará a cuestionar sus herramientas profesionales. Peretti, en tanto, se pondrá en la piel del escritor que atravesará una crisis creativa y llegará a su consultorio.

La elección del elenco permitirá que la película se apoye en un duelo interpretativo entre dos figuras de enorme trayectoria en el cine argentino. El eje de la narración estará puesto en sus conversaciones, sus conflictos y en las transformaciones que experimentará el vínculo entre ambos.

Hernán Goldfrid estará detrás de la dirección

La dirección estará en manos de Hernán Goldfrid, responsable de películas reconocidas dentro de la producción cinematográfica argentina.

Entre sus antecedentes se encuentran Tesis sobre un homicidio y Música en espera. Con Lo dejamos acá, el director volverá a trabajar sobre una historia en la que los personajes deberán atravesar conflictos personales y tomar decisiones que modificarán su recorrido.

Una película argentina que llegará primero a San Sebastián

Antes de desembarcar en Netflix, Lo dejamos acá tendrá una presentación internacional en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián.

La participación en el festival marcará el comienzo del recorrido público de la película antes de su llegada al streaming. El estreno en ese ámbito permitirá que la producción argentina se incorpore al circuito internacional de festivales.

Después de esa primera exhibición, llegará el momento esperado para el público de Netflix. La plataforma incorporará la película a su catálogo el 16 de octubre.

La película llevará el sello de Kenya Films, productora impulsada por Ricardo Darín, Chino Darín y Federico Posternak.

¿Cuándo se estrenará Lo dejamos acá en Netflix?

La fecha ya anunciada para la llegada de la película al streaming será el 16 de octubre.

Ese día, los suscriptores de Netflix podrán encontrar Lo dejamos acá dentro del catálogo de la plataforma. La película llegará después de su presentación en el festival español y pondrá nuevamente frente a frente a Ricardo Darín y Diego Peretti.

La producción argentina, dirigida por Hernán Goldfrid y escrita por Emanuel Díez, se incorporará así al catálogo de Netflix como uno de los títulos nacionales destacados que llegarán durante octubre.

Primer vistazo de Lo dejamos acá en Netflix

En pocas palabras

  • Netflix estrena en octubre la película argentina "Lo dejamos acá", protagonizada por Ricardo Darín y Diego Peretti.
  • La trama explora la compleja relación entre un psicoanalista en crisis y un escritor con bloqueo creativo.
  • La película tendrá su debut internacional en el Festival de Cine de San Sebastián antes de su llegada al streaming.
Resumen generado por Thinkindot AI
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