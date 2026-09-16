Cinco muertos, dos nenes y una maniobra fatal

El impacto fue de tal magnitud que todos los ocupantes del automóvil murieron en el lugar.

Cómo será el juicio por el choque fatal de la Ruta 29

El debate comenzará este miércoles en el Juzgado Correccional N° 2 de Dolores, ubicado en Ingeniero Quadri 242. Allí, Cavanagh deberá responder ante la Justicia por el hecho que terminó con la vida de los cinco ocupantes del Renault Clio.

El proceso judicial buscará establecer las circunstancias exactas que rodearon al choque, reconstruir la secuencia previa al impacto y determinar las responsabilidades que correspondan de acuerdo con las pruebas incorporadas a la causa.

La acusación estará a cargo del fiscal de juicio Juan Manuel Dávila, quien ya tuvo participación en uno de los procesos judiciales de mayor repercusión de los últimos años en la provincia de Buenos Aires: el juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa, ocurrido en Villa Gesell.

Dávila integrará ahora el equipo que llevará adelante la acusación en este expediente vinculado con la tragedia de la Ruta 29.

En el otro lado del proceso estará Gustavo García, quien tuvo intervención como fiscal en aquel juicio de gran repercusión pública y que ahora asumirá un papel diferente. García será uno de los abogados encargados de ejercer la defensa de Cavanagh.

Junto a él participarán los abogados Facundo Nimer Echave y Federico Larruy, que completarán el equipo defensivo del acusado.

De esta manera, el comienzo del debate oral marcará una nueva etapa en una causa que se inició inmediatamente después del choque ocurrido en febrero de 2022 y que, desde entonces, atravesó distintas instancias judiciales.

El viaje que terminó en una tragedia

El viaje había comenzado en Moreno, en el oeste del Gran Buenos Aires. Tres vehículos se habían organizado para trasladarse juntos hasta Ayacucho, donde se iba a celebrar el cumpleaños de un niño que cumplía seis años.

Era una jornada que tenía como objetivo reunir a familiares y amigos. Los vehículos avanzaban en caravana por las rutas bonaerenses durante las primeras horas de la mañana.

En ese contexto circulaba la Toyota Hilux SW4 de Cavanagh, quien viajaba acompañado por sus dos hijos menores de edad.

Las condiciones del camino aparecen como uno de los elementos centrales de la discusión judicial. Según la reconstrucción incluida en la causa, el conductor sostuvo que la lluvia y el mal estado de la ruta habían influido en la pérdida de control del vehículo.

La camioneta terminó desplazándose hacia el carril contrario.

El punto del choque fue el kilómetro 103 de la Ruta 29, en jurisdicción de General Belgrano. Se trataba de un sector recto del trazado, donde la trayectoria de los vehículos quedó enfrentada hasta producirse el impacto.

La camioneta terminó embistiendo al Renault Clio en el que viajaban cinco personas.

La violencia de la colisión provocó consecuencias inmediatas. Los ocupantes del automóvil no lograron sobrevivir y murieron en el lugar.

Quiénes eran las cinco víctimas

La tragedia tuvo como víctimas a integrantes de una misma familia y a una persona que viajaba con ellos.

Entre los fallecidos estaba Guillermo Sebastián Martínez, de 36 años, quien viajaba junto a su pareja, Ruth de los Ángeles Figueroa, de 29.

En el vehículo también estaban los dos chicos.

Uno de ellos era Felipe Giuliano Martínez, de apenas 2 años, hijo de Martínez y Figueroa. La otra menor era Agustina Lucila Meza, de 4 años, hija de Figueroa.

La quinta víctima fue Cristian Adrián Onieva, de 46 años.

La presencia de los dos niños convirtió al episodio en una tragedia especialmente dolorosa para sus familiares, que debieron afrontar la pérdida de cinco personas en cuestión de segundos.

El Renault Clio quedó completamente involucrado en la colisión y, pese a la intervención posterior de los servicios de emergencia, no fue posible salvar a ninguno de sus ocupantes.

Qué ocurrió en el kilómetro 103

La investigación judicial puso el foco en la secuencia que precedió al impacto.

De acuerdo con la reconstrucción del episodio, la Toyota Hilux SW4 circulaba por la Ruta 29 cuando terminó atravesando la línea que dividía ambos sentidos de circulación.

El vehículo pasó al carril contrario y encontró en su trayectoria al Renault Clio.

La colisión se produjo sobre un tramo recto de la ruta. La investigación deberá volver sobre distintos elementos para establecer cómo se desarrollaron los segundos previos al choque y cuáles fueron las circunstancias que llevaron a que ambos vehículos terminaran involucrados.

Entre los argumentos planteados durante el proceso apareció la referencia a las condiciones meteorológicas y al estado de la calzada.

La defensa y la acusación tendrán durante el debate la posibilidad de exponer sus respectivas interpretaciones sobre lo sucedido y presentar los elementos que consideren relevantes para respaldar sus posiciones.

El juicio, por lo tanto, estará centrado en determinar qué ocurrió aquella mañana y qué responsabilidad penal corresponde atribuir por las cinco muertes.

Una causa que llega a juicio cuatro años después

El choque ocurrió en febrero de 2022 y desde entonces la investigación atravesó diferentes etapas antes de desembocar en el debate oral.

Ahora, a más de cuatro años del episodio, el expediente llegará a una instancia pública en la que se analizarán las pruebas reunidas durante la investigación.

Para las familias de las víctimas, el inicio del juicio representa también el momento en que podrán escuchar en sede judicial las distintas explicaciones sobre una tragedia que cambió sus vidas.

La causa tiene como eje la muerte de cinco personas en un solo impacto, ocurrido durante un viaje que tenía como destino una celebración familiar.

El paso del tiempo no modificó la dimensión del episodio: dos de las víctimas eran niños y fallecieron junto a sus familiares.

La discusión sobre la lluvia y el estado de la ruta

Uno de los puntos que aparecen vinculados con la explicación del accidente es el estado de la calzada.

Cavanagh sostuvo que la lluvia y las condiciones de la Ruta 29 tuvieron incidencia en el hecho. Esa explicación será confrontada durante el proceso con las restantes pruebas incorporadas a la investigación.

En este tipo de causas, la reconstrucción de un siniestro vial requiere analizar múltiples variables: la trayectoria de los vehículos, las condiciones climáticas, el estado de la calzada, las velocidades, las maniobras realizadas y las circunstancias que rodearon al impacto.

El juicio permitirá que esos elementos sean examinados dentro del proceso judicial.

La determinación de las responsabilidades quedará en manos del tribunal, luego de escuchar los argumentos de las partes y analizar las pruebas que se presenten durante las audiencias.

El rol de los fiscales y abogados

La presencia de Juan Manuel Dávila como fiscal de juicio le aporta además una particularidad al proceso debido a su participación previa en causas de gran repercusión pública.

Dávila fue uno de los fiscales que intervino en el juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa, ocurrido en Villa Gesell. Ahora tendrá a su cargo la representación del Ministerio Público Fiscal en un expediente completamente diferente, relacionado con un choque fatal.

En tanto, Gustavo García, que también había participado de aquel proceso desde el Ministerio Público, llegará a este debate como abogado defensor.

La defensa estará integrada además por Facundo Nimer Echave y Federico Larruy.

La composición de ambas partes anticipa un debate en el que se expondrán las diferentes reconstrucciones del hecho y se discutirán las circunstancias que rodearon al siniestro.

Qué buscará determinar la Justicia

El punto central del juicio será establecer qué sucedió en la Ruta 29 durante aquella mañana de febrero de 2022 y cuál fue la conducta del conductor de la camioneta en relación con el resultado fatal.

La investigación deberá ser analizada a partir de las pruebas incorporadas al expediente y de los testimonios que puedan aportar información sobre los momentos previos y posteriores al impacto.

También serán relevantes los elementos vinculados con la circulación de los vehículos, las condiciones del camino y el clima, aspectos que forman parte de la discusión sobre las causas del siniestro.

El proceso no sólo buscará reconstruir una secuencia de tránsito. También deberá establecer las consecuencias jurídicas de esa reconstrucción.

Mientras tanto, los familiares de Guillermo Sebastián Martínez, Ruth de los Ángeles Figueroa, Felipe Giuliano Martínez, Agustina Lucila Meza y Cristian Adrián Onieva aguardan el desarrollo de un juicio que comenzará más de cuatro años después de aquella mañana.

Una mañana de viaje que terminó de la peor manera

El caso de la Ruta 29 comenzó con un viaje familiar y terminó con cinco muertes.

Tres vehículos habían salido desde Moreno rumbo a Ayacucho para participar de un cumpleaños. El recorrido transcurría durante las primeras horas de un domingo de febrero hasta que, cerca de las 9, la camioneta conducida por Cavanagh terminó cruzándose de carril.

En pocos segundos, el Renault Clio quedó en el camino de la 4x4.

El impacto terminó con la vida de sus cinco ocupantes, entre ellos dos chicos de 2 y 4 años.

Ahora, el episodio vuelve al centro de la escena, pero dentro de un tribunal. Desde este 16 de septiembre, la Justicia comenzará a analizar formalmente las circunstancias que rodearon aquella colisión y los elementos que permitirán establecer las responsabilidades correspondientes.

El juicio será la instancia en la que acusación y defensa expondrán sus argumentos, mientras el tribunal deberá valorar las pruebas incorporadas a la causa.

La tragedia ocurrida en el kilómetro 103 de la Ruta 29, que dejó cinco víctimas fatales, tendrá así su capítulo judicial cuatro años después del choque.