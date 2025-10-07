No atiendas el llamado de este número: decenas de usuarios denuncian una estafa telefónica

WhatsApp Image 2025-10-07 at 12.26.39

“Preguntan por una persona que no conozco diciendo que esta dicha persona tiene problemas bancarios y que dio mi número diciendo que yo también voy a tener problemas bancarios”, expresó otro denunciante.

“Necesitan hablar con alguien que tiene mi apellido y no soy yo, para cobrar una deuda, que no es mía”, expuso otra persona desde el anonimato.

Las alertas sobre este número datan incluso desde 2016. “He recibido llamadas de este número preguntando por una persona inexistente, y cortan… siempre es la misma, mujer… muy raro”, relató otro usuario en su momento.

“Me dijeron que tenía un atraso en mi cuenta del Banco Francés. Me llamaron reiteradas veces (la verdad es que no atendía al principio porque pensaba que era del banco ofreciéndome un seguro). En el día de ayer atendí y me dijeron que tenía un retraso de $150 en mi cuenta y que si no lo saldaba con urgencia me iban a bloquear la tarjeta. Lo que me llamó la atención es que la supuesta operadora me consultó por el motivo de mi atraso (a lo cual por supuesto no contesté). Luego me pidió mi correo electrónico y corté. Esta mañana me comuniqué con el oficial de cuenta del Banco para consultar mi situación, a lo que me dijo que estaba todo en orden. ¡Es una estafa! Los bancos no piden ningún tipo de datos por teléfono”, denunció alguien identificado como Martín.