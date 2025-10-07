En vivo Radio La Red
No atiendas el llamado de este número: decenas de usuarios denuncian una estafa telefónica

Usuarios de distintos puntos de la Argentina reportan llamadas de un mismo número que solicita el pago de deudas que no les corresponden. Los testimonios indican que se busca obtener información o pagos de manera indebida, en lo que podría tratarse de un intento de estafa telefónica.

En los últimos días, usuarios de distintos puntos de la Argentina reportaron llamadas sospechosas en sus celulares de un mismo número, en las que, según los testimonios, se reclaman deudas que no corresponden a la persona que atiende. Las comunicaciones alertan sobre un posible intento de estafa telefónica que busca confundir y presionar a los destinatarios.

Reportes en el sitio ListaSpam.com y otras webs especializadas en este tipo de casos indican que el número en cuestión es 11-5282-6100 y que las llamadas provienen de una mujer. Entre los diversos testimonios, se registran solicitudes de pago dirigidas a terceros, aunque igualmente intentan cobrarle al destinatario de la llamada.

“Me llamaron y preguntaron por un tal Juan Pablo. Le dije que no era, luego me dijeron que él dio este número de referencia. Quisieron acomodar el discurso y corté”, denunció este martes 7 de octubre un usuario anónimo.

Otro anterior reporte indicó: “Llama sin contestar muchas veces por día, solo hacen silencio y molestan varias veces”. En la misma línea, otro usuario señaló: “Solicitan cobrar una deuda inexistente”.

“Preguntan por una persona que no conozco diciendo que esta dicha persona tiene problemas bancarios y que dio mi número diciendo que yo también voy a tener problemas bancarios”, expresó otro denunciante.

“Necesitan hablar con alguien que tiene mi apellido y no soy yo, para cobrar una deuda, que no es mía”, expuso otra persona desde el anonimato.

Las alertas sobre este número datan incluso desde 2016. “He recibido llamadas de este número preguntando por una persona inexistente, y cortan… siempre es la misma, mujer… muy raro”, relató otro usuario en su momento.

“Me dijeron que tenía un atraso en mi cuenta del Banco Francés. Me llamaron reiteradas veces (la verdad es que no atendía al principio porque pensaba que era del banco ofreciéndome un seguro). En el día de ayer atendí y me dijeron que tenía un retraso de $150 en mi cuenta y que si no lo saldaba con urgencia me iban a bloquear la tarjeta. Lo que me llamó la atención es que la supuesta operadora me consultó por el motivo de mi atraso (a lo cual por supuesto no contesté). Luego me pidió mi correo electrónico y corté. Esta mañana me comuniqué con el oficial de cuenta del Banco para consultar mi situación, a lo que me dijo que estaba todo en orden. ¡Es una estafa! Los bancos no piden ningún tipo de datos por teléfono”, denunció alguien identificado como Martín.

