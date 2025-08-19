En vivo Radio La Red
Luna
agosto
ASTROLOGÍA

Llega el portal de la Luna Negra de agosto 2025: qué significa y qué hacer para aprovecharlo

La Luna Negra no es una luna común. Durante el 22 y 23 de agosto se abrirá un portal energético único que potencia la transformación personal y espiritual.

Luna Negra 2025: el portal que puede abrirte nuevos caminos

En astrología, los portales energéticos son momentos de conexión intensa entre lo humano y lo cósmico. La Luna Negra de agosto trae la oportunidad de manifestar cambios profundos y de soltar lo que ya no sirve.

Leé también Luna en Cáncer: los 5 signos que reciben un shock de energía positiva en agosto
Qué signos son bendecidos por la Luna en Cáncer y cómo aprovechar su influencia
luna negra rituales
Qué hacer durante la Luna Negra para aprovechar el portal energético

Qué es un portal energético lunar

Se lo define como un “umbral” que facilita la conexión con la energía universal. Durante estas noches, las intenciones se amplifican y la vibración personal se alinea con el universo.

luna negra signos

Beneficios de este portal en la Luna Negra

  • Cierre de ciclos: es ideal para soltar relaciones, trabajos o hábitos que ya no suman.

  • Manifestación acelerada: los deseos escritos o pensados en esta fase tienen mayor fuerza.

  • Claridad interior: los sueños y meditaciones se vuelven más reveladores.

Cómo usar la energía de la Luna Negra en tu vida

  • Escribir afirmaciones en presente: “Soy abundancia”, “Estoy en paz”.

  • Dedicar unos minutos a la gratitud, enumerando tres cosas por las que estés agradecido.

  • Tomarte un tiempo de silencio sin pantallas ni distracciones.

    luna negra signos 2

Cómo usar la energía de la Luna Negra para cerrar ciclos y renacer

La Luna Negra no se trata de superstición, sino de un momento de poder personal. Con intención y claridad, podés usar este portal para cambiar la dirección de tu vida.

