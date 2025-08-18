Despedidas tumberas y mensajes en redes: así despidieron a dos jóvenes abatidos por la Policía en intentos de robo

La causa quedó en manos del fiscal Adrián Arribas, de la Fiscalía de Homicidios de La Matanza, quien secuestró las motos y dispuso la libertad del policía al considerar que actuó en legítima defensa.

Los Hornos: un adolescente de 16 años con antecedentes

El segundo episodio ocurrió en Los Hornos, partido de La Plata, donde un adolescente de 16 años identificado como T.R.G. intentó robarle la moto a un oficial de la Policía Bonaerense que llegaba a su casa junto a su pareja.

El ladrón lo amenazó con un arma de fuego, pero el efectivo se identificó como policía y disparó. El menor cayó herido en la calle y fue trasladado en grave estado al Hospital San Martín, donde murió horas más tarde. Su cómplice escapó y continúa siendo buscado.

En redes sociales, familiares y amigos despidieron al adolescente con mensajes como “volá alto, siempre una re actitud”, acompañados de fotos en las que se lo ve armado o posando sobre motocicletas.

Según fuentes judiciales, el joven tenía antecedentes por robo en poblado y en banda, dos tentativas de robo y un arresto en Ensenada, aunque en todos los casos había recuperado la libertad sin medidas de contención.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía Juvenil N° 4 de La Plata, que caratuló el caso como homicidio en ocasión de robo, aunque se espera que avance bajo la figura de legítima defensa.