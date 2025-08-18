En vivo Radio La Red
Policiales
INSEGURIDAD

Despedidas tumberas y mensajes en redes: así despidieron a dos jóvenes abatidos por la Policía en intentos de robo

Con tiros al aire y armas en el cajón despidieron al ladrón que fue ajusticiado por un policía en San Justo, mientras que en Los Hornos hubo mensajes en redes sociales en solidaridad al menor asesinado.

En menos de una semana se conocieron dos episodios de violencia en la provincia de Buenos Aires que terminaron con la muerte de jóvenes delincuentes abatidos por efectivos de la Policía en medio de intentos de robo. Los velorios y los mensajes de despedida llamaron la atención por la exhibición de armas, motos y rituales propios de la cultura tumbera.

San Justo: armas en el cajón y tiros al aire

El primer caso ocurrió el sábado en San Justo, cuando un delincuente intentó robarle la moto a un policía de civil que circulaba junto a su hermana. Durante el asalto, el ladrón disparó e hirió al efectivo en una pierna, aunque la bala dio primero en su celular y le salvó la vida.

El policía —perteneciente al área Antidrogas de la DDI de La Matanza— respondió a los tiros. Uno de los delincuentes recibió cuatro impactos y murió en el lugar, mientras que su cómplice logró escapar y sigue prófugo.

image

El hecho derivó en una despedida tumbera durante el velorio del joven abatido. Amigos y allegados grabaron videos donde se lo despide con motos adentro de la sala velatoria, cortes a centímetros del cajón y armas de fuego sobre el cuerpo. Afuera, otros realizaron disparos al aire y maniobras con las motocicletas, imágenes que luego circularon en redes sociales.

La causa quedó en manos del fiscal Adrián Arribas, de la Fiscalía de Homicidios de La Matanza, quien secuestró las motos y dispuso la libertad del policía al considerar que actuó en legítima defensa.

Los Hornos: un adolescente de 16 años con antecedentes

El segundo episodio ocurrió en Los Hornos, partido de La Plata, donde un adolescente de 16 años identificado como T.R.G. intentó robarle la moto a un oficial de la Policía Bonaerense que llegaba a su casa junto a su pareja.

El ladrón lo amenazó con un arma de fuego, pero el efectivo se identificó como policía y disparó. El menor cayó herido en la calle y fue trasladado en grave estado al Hospital San Martín, donde murió horas más tarde. Su cómplice escapó y continúa siendo buscado.

En redes sociales, familiares y amigos despidieron al adolescente con mensajes como “volá alto, siempre una re actitud”, acompañados de fotos en las que se lo ve armado o posando sobre motocicletas.

Según fuentes judiciales, el joven tenía antecedentes por robo en poblado y en banda, dos tentativas de robo y un arresto en Ensenada, aunque en todos los casos había recuperado la libertad sin medidas de contención.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía Juvenil N° 4 de La Plata, que caratuló el caso como homicidio en ocasión de robo, aunque se espera que avance bajo la figura de legítima defensa.

