Encontraron a toda una familia 4 años después de su desaparición: fueron a ver un terreno y no dejaron rastros

El primer detalle que dejó perplejos a los investigadores fue que los abrigos de los tres integrantes de la familia estaban en el asiento trasero, a pesar de que la temperatura en el exterior era muy baja.

Una familia en “trance”

En busca de pistas, la policía revisó las cámaras de seguridad instaladas en la casa de los Jamison. Lo que encontraron allí abrió nuevas preguntas.

En las grabaciones, se observa a la familia moviéndose de manera metódica y extraña, casi como si estuvieran en trance. Bobby Jamison aparece cargando un maletín marrón en la camioneta, objeto que nunca fue encontrado al momento del hallazgo del vehículo.

Ese detalle, sumado a la gran cantidad de dinero hallado en el auto, comenzó a alimentar diversas teorías, desde problemas financieros hasta vínculos con actividades ilícitas.

Cuatro años de incertidumbre

Durante los años siguientes, el caso permaneció estancado. No hubo avistamientos confiables, ni rastros que permitieran determinar qué había sucedido con los Jamison. La desaparición se convirtió en una historia rodeada de rumores y especulaciones en todo Oklahoma.

El enigma se mantuvo hasta el 15 de noviembre de 2013, cuando dos cazadores hicieron un hallazgo escalofriante en el condado de Latimer, a menos de cinco kilómetros del lugar donde la camioneta había sido encontrada.

El hallazgo de los cuerpos

Los cazadores descubrieron restos óseos de dos adultos y un menor en avanzado estado de descomposición. Los cadáveres se encontraban en condiciones tan deterioradas que era imposible determinar de inmediato las causas de muerte.

Con posterioridad, análisis antropológicos y pruebas de patología forense confirmaron lo que todos temían: los cuerpos pertenecían a Bobby, Sherilynn y Madyson Jamison.

Este descubrimiento, aunque fue un gran avance, dejó el caso nuevamente en un callejón sin salida. El estado de los restos impidió establecer cómo murieron y si habían sido asesinados, víctimas de un accidente o de un pacto familiar.

Hipótesis enfrentadas

Desde el inicio, la investigación se movió en un terreno de teorías tan variadas como inquietantes. Entre ellas:

Fingieron sus muertes: algunos investigadores plantearon la posibilidad de que la familia intentara desaparecer por voluntad propia.

Programa de protección de testigos: la cantidad de dinero hallado y las tensiones familiares abrieron la hipótesis de un posible vínculo con las autoridades.

Homicidio y suicidio: otra línea de investigación sostuvo que los padres pudieron haber matado a su hija y luego quitarse la vida.

Asesinato por terceros: con fuerza creciente, esta hipótesis apuntó a un ajuste de cuentas o un crimen vinculado con actividades ilícitas.

Vínculos familiares y narcotráfico

Uno de los elementos más controvertidos surgió de la propia familia. Bobby Jamison había demandado a su padre en 2008, acusándolo de amenazas y de haber intentado atropellarlo. En esa misma denuncia, Bobby sostuvo que su padre tenía lazos con el mundo del narcotráfico.

Para algunos investigadores, esto abría la posibilidad de que los Jamison hubieran sido víctimas de un ajuste de cuentas.

Sin embargo, también surgió otra teoría: que los propios Jamison estaban involucrados en negocios turbios. El misterioso maletín marrón, nunca encontrado, y el gran monto de dinero en efectivo hallado en la camioneta alimentaron estas sospechas.

Conductas extrañas y creencias espirituales

Más allá de las hipótesis criminales, hubo otros aspectos inquietantes. Según vecinos y amigos, en los meses previos a su desaparición, los Jamison habían bajado de peso de forma drástica y mostraban un comportamiento errático.

Incluso, un pastor local, Gary Brandon, aseguró que la pareja le había comentado que veían fantasmas en su casa, hablaban de satán y de la existencia de una “biblia satánica”. Estos testimonios reforzaron la teoría de que la familia podría haber estado lidiando con problemas psicológicos o con el consumo de drogas.

16 años después, un caso sin cierre

Hoy, a casi 16 años de aquel fatídico 8 de octubre de 2009, el caso de la familia Jamison sigue siendo un misterio sin resolver. Ninguna de las teorías ha podido comprobarse de manera definitiva y las autoridades nunca lograron esclarecer cómo ni por qué murieron.

El expediente permanece abierto, y en Oklahoma el nombre de los Jamison es sinónimo de enigma, miedo y preguntas sin respuesta. La imagen de su camioneta abandonada, con un perro moribundo y miles de dólares dentro, sigue siendo una postal desconcertante en la historia criminal estadounidense.