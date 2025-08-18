Astrología: ¿Qué signos recibirán la chispa de suerte con la alineación del Sol y la Luna?

Tauro recibe un mimo inesperado: puede ser una propuesta laboral, un encuentro dulce o simplemente sentir que todo fluye.
Leo
El Sol es su regente y con la Luna de su lado, Leo tiene magnetismo extra. Ideal para mostrar su talento.
Sagitario
El fuego sagitariano recibe un empujón: ganas de arriesgar, de viajar, de decir “sí” a lo que antes dudaba.
No todo lo que llega de golpe es casualidad. A veces lo que llamamos “suerte” es simplemente estar atentos a lo que ya estaba ahí, esperando.
Preguntas frecuentes
¿Qué signos se ven más favorecidos por la alineación Sol-Luna?
Tauro, Leo y Sagitario son los principales, aunque todos podemos sentir un plus de energía positiva.
¿Cómo aprovechar esta suerte?
Atendiendo las señales: un mensaje, una propuesta, una charla inesperada pueden ser la llave.