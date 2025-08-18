Luna en Cáncer: los 5 signos que reciben un shock de energía positiva en agosto

Mercurio y Marte en acción

La comunicación y las decisiones se ven potenciadas por un aspecto armónico entre Mercurio y Marte. Esto favorece las conversaciones directas, la negociación y la resolución de temas que estaban trabados. Es un tránsito que impulsa a pasar de la palabra a la acción.

luna cancer

Luna Nueva en Virgo: un nuevo comienzo

La semana cierra con la Luna Nueva en Virgo, un portal perfecto para sembrar intenciones relacionadas con la salud, la organización y los nuevos hábitos. Esta lunación invita a hacer espacio para lo nuevo y dejar atrás lo que ya no funciona. Es una oportunidad para iniciar un plan de trabajo, mejorar rutinas o cuidar mejor del cuerpo y la mente.

luna cancer signos 4

Signos más beneficiados con la Luna en Cáncer

Cuando la Luna transita por Cáncer, está en su signo de regencia, y su influencia se siente más fuerte en lo emocional, los vínculos y la necesidad de seguridad. No todos los signos la viven igual: algunos reciben un shock de energía positiva, como si les pasaran la batería emocional al 100%.

Cáncer

Obviamente, los cancerianos son los primeros bendecidos. La Luna en su signo les da confianza, intuición y fuerza emocional. Se sienten en casa, conectan con su gente y logran proyectar lo que desean sin tanto esfuerzo.

Escorpio

Como buen signo de agua, Escorpio vibra muy bien con esta energía. La Luna en Cáncer les trae paz interior, conexión espiritual y una ola de ternura que suaviza sus emociones intensas. Ideal para relaciones y proyectos creativos.

Piscis

El tercer signo de agua también se ve favorecido. Piscis recibe un shock de inspiración y sensibilidad, perfecto para expresar sentimientos, crear arte o acercarse a alguien desde un lugar más auténtico.

Tauro

Aunque no es de agua, Tauro hace un trígono natural con Cáncer, por lo que siente armonía, disfrute y estabilidad. La energía lunar les permite bajar un cambio y disfrutar de lo cotidiano con plenitud.

Virgo

Con la Luna en Cáncer, Virgo se abre emocionalmente y encuentra claridad en lo que quiere para sus vínculos. Es un empujón para equilibrar razón y emoción, logrando momentos de calma y orden interno.