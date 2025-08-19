Encuentran gusanos en tomates triturados de una reconocida marca: cuál es el lote que la ANMAT prohíbe consumir

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) recomendó evitar el consumo de un lote de tomate triturado de la marca Marolio luego de advertir la presencia de organismos parecidos a gusanos en envases.
La ANMAT emitió una advertencia sanitaria tras detectarse organismos similares a gusanos en envases de tomate triturado de la marca Marolio en la localidad bonaerense de Rojas.
La ANMAT emitió una advertencia sanitaria tras detectarse organismos similares a gusanos en envases de tomate triturado de la marca Marolio en la localidad bonaerense de Rojas.
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) recomendó evitar el consumo de un lote de tomate triturado de la marca Marolio luego de advertir la presencia de organismos parecidos a gusanos en envases.
En un comunicado difundido este martes a la medianoche, el organismo explicó que la medida se tomó “con el objetivo de proteger la salud de la población ante la aparición a simple vista de lo que parecieran gusanos, pero al microscopio se trataría de microstomum sp. que podrían encontrarse en el producto".
La alerta surgió a partir de reclamos de familias del municipio bonaerense de Rojas, que recibieron el producto a través de la distribución en escuelas.
En ese marco, se detalló: “Esta Administración informa a la población que el municipio de Rojas de la provincia de Buenos Aires ha sido alertado por familias que recibieron el siguiente producto a través de la distribución en escuelas: Tomate triturado, libre de gluten, marca Marolio, Peso Neto 500g, RNPA N° 13-061695, Lote L25114 (Vto. ABR 2027), elaborado por MAROLIO SA, Empedrado 2571 Ciudad Autónoma de Buenos Aires - RNE N° 13010369 - Producto de Mendoza".
El envase señalado corresponde a cajas de cartón de 500 gramos (tipo Tetra Pak), con el logo amarillo y rojo de la marca, la leyenda “Sin TACC” y una imagen de tomates frescos en el frente. En uno de sus laterales figura la inscripción “Producto de Mendoza”.
La ANMAT recomendó a quienes tengan unidades de este lote que no las consuman y que informen de inmediato a la autoridad sanitaria de su localidad. Del mismo modo, pidió a comerciantes suspender la venta y contactar a sus proveedores para facilitar la trazabilidad.
“El Instituto Nacional de Alimentos ha puesto en conocimiento a las Autoridades Sanitarias de las provincias de Mendoza donde se elabora el producto y distribuye con tránsito federal, y con la provincia de Buenos Aires (DIPA) a los fines de investigar el incidente y coordinar acciones entre las jurisdicciones actuantes”, precisó el comunicado oficial.
En las cajas de Marolio señaladas se observó la presencia de pequeños gusanos del género Microstomum, organismos que habitan en ambientes acuáticos y semiacuáticos y que miden entre 1 y 2 milímetros. Se caracterizan por ser de vida libre (no parásitos) y suelen alimentarse de bacterias y protozoos presentes en el agua. Aunque no son considerados peligrosos para la salud humana, su hallazgo en alimentos envasados constituye una contaminación.
Por esta razón, la ANMAT insistió en que se evite el consumo y la comercialización del lote L25114, con vencimiento en abril de 2027.