Encuentran gusanos en tomates triturados de una reconocida marca: cuál es el lote que la ANMAT prohíbe consumir

Cómo es el envase de tomate triturado que la ANMAT sugiere no consumir por posible presencia de gusanos

El envase señalado corresponde a cajas de cartón de 500 gramos (tipo Tetra Pak), con el logo amarillo y rojo de la marca, la leyenda “Sin TACC” y una imagen de tomates frescos en el frente. En uno de sus laterales figura la inscripción “Producto de Mendoza”.

tomates-gusanos-anmat

La ANMAT recomendó a quienes tengan unidades de este lote que no las consuman y que informen de inmediato a la autoridad sanitaria de su localidad. Del mismo modo, pidió a comerciantes suspender la venta y contactar a sus proveedores para facilitar la trazabilidad.

“El Instituto Nacional de Alimentos ha puesto en conocimiento a las Autoridades Sanitarias de las provincias de Mendoza donde se elabora el producto y distribuye con tránsito federal, y con la provincia de Buenos Aires (DIPA) a los fines de investigar el incidente y coordinar acciones entre las jurisdicciones actuantes”, precisó el comunicado oficial.

Cómo son los gusanos encontrados en las cajas de tomate triturado

En las cajas de Marolio señaladas se observó la presencia de pequeños gusanos del género Microstomum, organismos que habitan en ambientes acuáticos y semiacuáticos y que miden entre 1 y 2 milímetros. Se caracterizan por ser de vida libre (no parásitos) y suelen alimentarse de bacterias y protozoos presentes en el agua. Aunque no son considerados peligrosos para la salud humana, su hallazgo en alimentos envasados constituye una contaminación.

Por esta razón, la ANMAT insistió en que se evite el consumo y la comercialización del lote L25114, con vencimiento en abril de 2027.