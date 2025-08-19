En vivo Radio La Red
Trends
Guillermo Francella
Javier Milei
ESTRENO

Javier Milei volvió a elogiar Homo Argentum y apuntó contra los actores K

El presidente volvió a referirse a la película que protagoniza Guillermo Francella: celebró su éxito sin subsidios y lanzó duras críticas contra actores vinculados al kirchnerismo y al progresismo, a quienes calificó como “zombies woke” y “fracasados totales”.

Javier Milei volvió a elogiar Homo Argentum y apuntó contra los actores K

El presidente Javier Milei sumó nuevos comentarios sobre la película Homo Argentum, dirigida por Mariano Cohn y Gastón Duprat y protagonizada por Guillermo Francella, que se convirtió en uno de los fenómenos taquilleros del año. A través de sus redes sociales, el mandatario volvió a celebrar el éxito del film y lo utilizó como vehículo para cuestionar al sector cultural vinculado al kirchnerismo y al progresismo.

Leé también "No pienso como él": Florencia Peña marcó distancia de Guillermo Francella y Homo Argentum
no pienso como el: florencia pena marco distancia de guillermo francella y homo argentum

En un reposteo reciente, Milei replicó un mensaje que decía: “Homo Argentum arrasa y los actores K que vivieron durante años del dinero ajeno, siguen llorando ante el éxito de la película”. Para el jefe de Estado, la repercusión que está teniendo el film confirma que el cine puede triunfar sin financiamiento estatal y expone lo que él considera privilegios de parte del sector artístico.

guillermo francella el encargado 3

Pero la arremetida no quedó ahí. Ayer, Milei publicó un extenso mensaje titulado: “HOMO ARGENTUM: DISONANCIA COGNITIVA EN EL CORAZÓN WOKE”. Allí sostuvo que la película “deja en evidencia muchos de los aspectos de la oscura e hipócrita agenda de los progres caviar (woke)”. Y en uno de los pasajes más polémicos escribió:

“Cuanto mayor la cantidad de parásitos mentales dentro de la cabeza del progre, mucho mayor es el odio y los alaridos quejosos de este ejército de zombies (termos cabezas de pulpos) cuya existencia se reduce a ser envidiosos, resentidos, mentirosos, hipócritas y sobre todas las cosas ignorantes (al menos en economía)”.

Guillermo Francella en Homo Argentum.jpg
Guillermo Francella sorprende en

Guillermo Francella sorprende en "Homo Argentum", su nueva película con los creadores de "El encargado". (Foto: Gentileza Prensa)

El mandatario afirmó que el film de Francella funciona como un “espejo” que refleja aquello que molesta a sectores del progresismo: “Les duele mucho la película porque muestra todo lo que son… y más todavía el éxito de una producción sin financiamiento del Estado, que deja en evidencia a muchos del rubro (y aledaños) como fracasados totales y absolutos”.

Milei cerró su mensaje con una frase provocadora: “PD: no se enojen con la realidad y los datos, traten de salir de la miserable vida que viven con altura”.

En paralelo, Homo Argentum continúa batiendo récords en las salas de cine y sigue alimentando el debate cultural y político en la Argentina. Para Milei, la película se convirtió en un símbolo de su “batalla cultural” contra lo que denomina la agenda progresista y el cine sostenido por subsidios estatales.

De qué trata "Homo Argentum", la nueva película de Francella

No es la primera vez que Milei se pronuncia sobre el filme. El pasado martes proyectó Homo Argentum al finalizar una reunión con diputados libertarios, aliados y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, en la quinta presidencial de Olivos. Además, este viernes lo volvió a mostrar durante la reunión de Gabinete.

Homo Argentum

En Homo Argentum, Guillermo Francella se transforma en distintos personajes a lo largo de 16 mini relatos que oscilan entre uno y 12 minutos de duración. Cada historia explora, con humor e ironía, las múltiples facetas de la condición humana en el contexto argentino.

El filme propone una mirada mordaz y divertida sobre el presente del país, combinando sátira y sensibilidad. Su tono rinde homenaje a clásicos de la comedia italiana, como Los monstruos, Un burgués pequeño, pequeño y Los nuevos monstruos, pero con un sello profundamente local.

Guillermo Francella Javier Milei
