Javier Milei volvió a elogiar Homo Argentum y apuntó contra los actores K

Guillermo Francella en Homo Argentum.jpg Guillermo Francella sorprende en "Homo Argentum", su nueva película con los creadores de "El encargado". (Foto: Gentileza Prensa)

El mandatario afirmó que el film de Francella funciona como un “espejo” que refleja aquello que molesta a sectores del progresismo: “Les duele mucho la película porque muestra todo lo que son… y más todavía el éxito de una producción sin financiamiento del Estado, que deja en evidencia a muchos del rubro (y aledaños) como fracasados totales y absolutos”.

Milei cerró su mensaje con una frase provocadora: “PD: no se enojen con la realidad y los datos, traten de salir de la miserable vida que viven con altura”.

En paralelo, Homo Argentum continúa batiendo récords en las salas de cine y sigue alimentando el debate cultural y político en la Argentina. Para Milei, la película se convirtió en un símbolo de su “batalla cultural” contra lo que denomina la agenda progresista y el cine sostenido por subsidios estatales.

De qué trata "Homo Argentum", la nueva película de Francella

No es la primera vez que Milei se pronuncia sobre el filme. El pasado martes proyectó Homo Argentum al finalizar una reunión con diputados libertarios, aliados y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, en la quinta presidencial de Olivos. Además, este viernes lo volvió a mostrar durante la reunión de Gabinete.

Homo Argentum

En Homo Argentum, Guillermo Francella se transforma en distintos personajes a lo largo de 16 mini relatos que oscilan entre uno y 12 minutos de duración. Cada historia explora, con humor e ironía, las múltiples facetas de la condición humana en el contexto argentino.

El filme propone una mirada mordaz y divertida sobre el presente del país, combinando sátira y sensibilidad. Su tono rinde homenaje a clásicos de la comedia italiana, como Los monstruos, Un burgués pequeño, pequeño y Los nuevos monstruos, pero con un sello profundamente local.