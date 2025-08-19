En vivo Radio La Red
El Senado avanzó con la emergencia pediátrica y busca darle tratamiento en el recinto

Senadores de la oposición firmaron este miércoles el dictamen para poder tratar en el recinto la declaración de la emergencia sanitaria en salud pediátrica y de las residencias nacionales por un año.

El proyecto establece que habrá “asignación prioritaria e inmediata de recursos presupuestarios para bienes de uso y consumo, insumos críticos, mantenimiento de infraestructura, medicamentos, vacunas, tecnologías médicas y personal esencial destinados a la atención pediátrica en todo el país”. Además, se dispone la “recomposición inmediata de los salarios del personal de salud asistencial y no asistencial que atiende a la población pediátrica, incluyendo a los residentes nacionales de todas las especialidades”, al asegurar que la suba “no podrá ser menor a la que recibían en términos reales en noviembre de 2023”.Senadores de la oposición firmaron este miércoles el dictamen que declara la emergencia sanitaria en salud pediátrica y de las residencias nacionales por un año.

Otro de los artículos exime “a todo el personal de salud que se desempeña en efectores públicos y privados del pago de Ganancias cuando realiza actividades críticas, horas extras y/o guardias”. Asimismo, se declara al Hospital de Pediatría “Prof. Dr. Juan P. Garrahan” como centro de referencia nacional en atención pediátrica de alta complejidad. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, el impacto fiscal de julio a diciembre será de $65.573 millones.

El debate

La senadora kirchnerista Lucía Corpacci, titular de la comisión de Salud, destacó que “cuando hablamos del Garrahan hablamos de la salud pediátrica de todo el país”, y detalló que el hospital cuenta con 4.600 trabajadores, 580 camas, más de 20 unidades de cuidados intensivos, y realiza 610.000 consultas por año, con más de 28.000 egresos. “Es formador de especialistas y su recurso humano es escaso y muy requerido”, agregó, y alertó sobre los salarios que están “14 puntos por debajo de la inflación” y medicamentos con subas superiores al 300%.

Desde la oposición, la radical Edith Terenzi cuestionó algunos puntos, como la comisión evaluadora y la eximición de Ganancias, al considerar que podría generar “una nueva grieta entre trabajadores”. Su postura fue respaldada por Guadalupe Tagliaferri (larretista), quien aseguró que el Ejecutivo, vía DNU, “considera más urgente facilitar la compraventa de autos que resolver la emergencia pediátrica”.

“Hay cuestiones que se pueden delegar a las provincias. Sí la atención primaria y secundaria, pero en situaciones críticas no hay en ningún lugar del mundo lugares así en el interior, y por ello los grandes centros de complejidad como el Garrahan, que forma parte de la jurisdicción federal y le compete al Estado”, expuso Tagliaferri.

El jefe del Frente de Todos en el Senado, José Mayans, defendió el dictamen: “El aporte modifica la ley y vuelve a Diputados, terminaría la emergencia. Sería sepultar el proyecto”. Lousteau, presidente de la UCR, avaló su postura. Corpacci resaltó que “hay médicos en el interior que no pueden hacer más guardias o entran en Ganancias”, mientras que Juliana di Tullio sugirió a Terenzi retirar su despacho.

El jefe libertario y presidente de la comisión de Presupuesto, Ezequiel Atauche, defendió al oficialismo: “Esta situación no surgió hace un año, viene de antes y es un 100% de otro Gobierno. Cuando les conviene o tienen ganas, la comisión tiene que trabajar”.

