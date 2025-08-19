En vivo Radio La Red
Luna
Ritual
ASTROLOGÍA

Rituales simples para hacer en la Luna Negra del 22 y 23 de agosto

La Luna Negra de agosto abre un portal cósmico poderoso. Te contamos rituales fáciles y efectivos que podés hacer en casa para atraer abundancia, amor y protección.

Rituales caseros para aprovechar la energía de la Luna Negra

Rituales caseros para aprovechar la energía de la Luna Negra

La Luna Negra es un momento de manifestación y cierre de ciclos. Para muchos, es la oportunidad perfecta de hacer rituales caseros que no requieren experiencia previa y que potencian la energía disponible.

Leé también Luna Negra de agosto 2025: los signos que recibirán un shock de energía positiva
Luna Negra 2025: los 4 signos que sentirán un cambio inmediato

Rituales simples para hacer en la Luna Negra del 22 y 23 de agosto:

luna negra ritual 1
C&oacute;mo atraer abundancia y protecci&oacute;n en la Luna Negra 2025

Cómo atraer abundancia y protección en la Luna Negra 2025

Ritual de limpieza energética con sal y laurel

Este ritual ayuda a cortar energías negativas. Llená la bañera (o un recipiente) con agua tibia y agregá sal gruesa y hojas de laurel. Sumergí las manos o pies mientras visualizás cómo se libera todo lo viejo.

Ritual de abundancia con papel y deseo

Escribí en un papel lo que querés manifestar en los próximos meses. Doblalo y guardalo debajo de la almohada hasta la próxima luna creciente. Cada noche repetí en voz alta tu intención.

luna negra ritual 2

Ritual de protección con vela negra o blanca

Encendé una vela negra para cortar la negatividad, o blanca para atraer paz y protección. Visualizá un círculo de luz envolviendo tu cuerpo.

luna negra ritual 3

Cómo atraer abundancia y protección en la Luna Negra 2025

  • Escuchar mantras suaves potencia la intención.

  • Evitar distracciones y dedicar al menos 15 minutos al ritual.

  • Anotar las sensaciones después: la Luna Negra intensifica la intuición.

