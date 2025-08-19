Rituales simples para hacer en la Luna Negra del 22 y 23 de agosto:

La Luna Negra es un momento de manifestación y cierre de ciclos. Para muchos, es la oportunidad perfecta de hacer rituales caseros que no requieren experiencia previa y que potencian la energía disponible.
La Luna Negra de agosto abre un portal cósmico poderoso. Te contamos rituales fáciles y efectivos que podés hacer en casa para atraer abundancia, amor y protección.
Rituales caseros para aprovechar la energía de la Luna Negra
Este ritual ayuda a cortar energías negativas. Llená la bañera (o un recipiente) con agua tibia y agregá sal gruesa y hojas de laurel. Sumergí las manos o pies mientras visualizás cómo se libera todo lo viejo.
Escribí en un papel lo que querés manifestar en los próximos meses. Doblalo y guardalo debajo de la almohada hasta la próxima luna creciente. Cada noche repetí en voz alta tu intención.
Encendé una vela negra para cortar la negatividad, o blanca para atraer paz y protección. Visualizá un círculo de luz envolviendo tu cuerpo.
Escuchar mantras suaves potencia la intención.
Evitar distracciones y dedicar al menos 15 minutos al ritual.
Anotar las sensaciones después: la Luna Negra intensifica la intuición.