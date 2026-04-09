Los errores que resecan la piel con el frío y cómo evitarlo

Con la llegada de los primeros fríos intensos del año, la piel comienza a manifestar los efectos del clima como la sequedad profunda, la descamación y la irritación, a veces causada por el viento.
Una especialista advirtió sobre los errores más comunes que agravan la resequedad de la piel durante los días de frío y explicó cómo evitarlos para mantenerla hidratada y protegida.
Las manos son unas de las partes del cuerpo más castigadas por el frío.
Con la llegada de los primeros fríos intensos del año, la piel comienza a manifestar los efectos del clima como la sequedad profunda, la descamación y la irritación, a veces causada por el viento.
En este contexto, la médica esteticista Julieta García Bloise explica que el problema se agrava por hábitos cotidianos: las temperaturas extremas y el uso de agua muy caliente durante el baño barren los aceites naturales que protegen la superficie cutánea, lo que deriva en una deshidratación de la piel.
Para contrarrestar estos efectos, la especialista recomienda un hábito fundamental: aplicar cremas hidratantes inmediatamente después de salir de la ducha. Según García Bloise, un método eficaz para potenciar este cuidado consiste en mezclar la crema corporal con aceite de almendras.
Sobre este punto, la profesional recomienda agregar un frasquito de aceite a un pote de crema, batirlo y aplicarlo diariamente. "A los 5 minutos la piel no está grasa y queda suave", aseguró en diálogo con A24.
Los labios suelen ser los primeros en evidenciar el impacto del clima. Para protegerlos, la mujer recomendó el uso de barritas de manteca de cacao, vaselina o microdosis de ácido hialurónico. Este último componente actúa reteniendo el agua, lo que garantiza una hidratación profunda sin necesidad de generar un volumen excesivo en la zona.
Por otro lado, las manos pueden presentar manchas tras el verano. Para tratarlas, según la especialista, existen procedimientos con luz pulsada o láser. No obstante, también advirtió que estos tratamientos son riesgosos en personas con pieles muy oscuras, debido a la posibilidad de generar hiperpigmentación.
En otro tramo de la entrevista, García Bloise hizo referencia al "error frecuente" de interrumpir el uso de protección solar en invierno, algo que debe continuarse a diario, incluso dentro de casa, dado que las luces de la computadora pueden manchar la piel, especialmente si existe alguna irritación previa en el rostro.
Respecto a la vitamina D, la especialista aclaró que no es necesario exponer el rostro al sol: "Con 10 minutos por día en el pie es suficiente", indicó. De esta manera, se obtienen los beneficios de la vitamina sin acelerar el envejecimiento facial.
Por último, la médica esteticista hizo hincapié en que la salud cutánea depende del consumo de líquidos. Sostuvo que es indispensable beber al menos dos litros de agua por día y que ni las gaseosas ni el mate reemplazan la función hidratante del agua pura, la cual es esencial para evitar que los tejidos se vuelvan rígidos con los años.