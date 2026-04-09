Los errores que resecan la piel con el frío y cómo evitarlo

Labios y manos: las zonas más expuestas

labios

Los labios suelen ser los primeros en evidenciar el impacto del clima. Para protegerlos, la mujer recomendó el uso de barritas de manteca de cacao, vaselina o microdosis de ácido hialurónico. Este último componente actúa reteniendo el agua, lo que garantiza una hidratación profunda sin necesidad de generar un volumen excesivo en la zona.

Por otro lado, las manos pueden presentar manchas tras el verano. Para tratarlas, según la especialista, existen procedimientos con luz pulsada o láser. No obstante, también advirtió que estos tratamientos son riesgosos en personas con pieles muy oscuras, debido a la posibilidad de generar hiperpigmentación.

¿Por qué es necesario continuar con el protector solar pese a las bajas temperaturas?

En otro tramo de la entrevista, García Bloise hizo referencia al "error frecuente" de interrumpir el uso de protección solar en invierno, algo que debe continuarse a diario, incluso dentro de casa, dado que las luces de la computadora pueden manchar la piel, especialmente si existe alguna irritación previa en el rostro.

Respecto a la vitamina D, la especialista aclaró que no es necesario exponer el rostro al sol: "Con 10 minutos por día en el pie es suficiente", indicó. De esta manera, se obtienen los beneficios de la vitamina sin acelerar el envejecimiento facial.

Por último, la médica esteticista hizo hincapié en que la salud cutánea depende del consumo de líquidos. Sostuvo que es indispensable beber al menos dos litros de agua por día y que ni las gaseosas ni el mate reemplazan la función hidratante del agua pura, la cual es esencial para evitar que los tejidos se vuelvan rígidos con los años.