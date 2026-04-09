Día Mundial del Parkinson: por qué se celebra el 11 de abril y cómo reconocer sus síntomas

Este sábado 11 de abril se celebra el Día Mundial del Parkinson, una fecha que coincide con el natalicio de James Parkinson, el médico británico que describió por primera vez la enfermedad en 1817 en su ensayo An Essay on the Shaking Palsy.
Cada 11 de abril se conmemora el Día Mundial del Parkinson, en homenaje a James Parkinson, el médico británico que describió la enfermedad por primera vez en 1817.
El tulipán rojo, símbolo del Día Mundial del Parkinson, junto a la representación de la salud cerebral y el acompañamiento de pacientes y familiares.
Este sábado 11 de abril se celebra el Día Mundial del Parkinson, una fecha que coincide con el natalicio de James Parkinson, el médico británico que describió por primera vez la enfermedad en 1817 en su ensayo An Essay on the Shaking Palsy.
La conmemoración fue establecida en 1997 por Parkinson’s Europe, con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Según datos globales, más de 10 millones de personas viven actualmente con Parkinson en el mundo. Un estudio publicado en la revista The BMJ en marzo de 2025 proyecta que, para el año 2050, la cifra alcanzará los 25,2 millones de casos, lo que representa un aumento del 112% respecto de 2021. El envejecimiento poblacional explicaría el 89% de ese crecimiento. La prevalencia global se estima en 267 casos por cada 100.000 habitantes en 2050, lo que implica un incremento del 76% desde 2021.
En la Argentina, si bien no existen registros oficiales actualizados, se estima que cerca de 100 mil personas conviven con la enfermedad.
La enfermedad de Parkinson es un trastorno neurodegenerativo causado por la pérdida progresiva de neuronas productoras de dopamina en la sustancia negra del cerebro.
Los síntomas motores principales incluyen temblores en reposo, rigidez muscular, bradicinesia (lentitud de los movimientos) y alteraciones del equilibrio.
También pueden presentarse síntomas no motores, como trastornos del sueño, depresión, pérdida del olfato y dificultades cognitivas.
La OMS indica que afecta aproximadamente a 1 de cada 100 personas mayores de 60 años.
El símbolo internacional de la fecha es el tulipán rojo, adoptado desde 2005.
Este 11 de abril, la Red Argentina de Parkinson y distintas organizaciones convocan a iluminar de rojo los principales edificios públicos en varias ciudades del país. En La Plata, por ejemplo, el Taller de Parkinson de la Universidad Nacional de La Plata impulsa acciones de concientización.
También se prevén encuentros y charlas informativas en ciudades como Sáenz Peña (Chaco), Alta Gracia y otras localidades, incluyendo actividades abiertas a pacientes, familiares y la comunidad.