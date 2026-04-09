Día Mundial del Parkinson: por qué se celebra el 11 de abril y cómo reconocer sus síntomas

Cuáles son los síntomas del Parkinson

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La enfermedad de Parkinson es un trastorno neurodegenerativo causado por la pérdida progresiva de neuronas productoras de dopamina en la sustancia negra del cerebro.

Los síntomas motores principales incluyen temblores en reposo, rigidez muscular, bradicinesia (lentitud de los movimientos) y alteraciones del equilibrio.

También pueden presentarse síntomas no motores, como trastornos del sueño, depresión, pérdida del olfato y dificultades cognitivas.

La OMS indica que afecta aproximadamente a 1 de cada 100 personas mayores de 60 años.

El símbolo internacional de la fecha es el tulipán rojo, adoptado desde 2005.

Este 11 de abril, la Red Argentina de Parkinson y distintas organizaciones convocan a iluminar de rojo los principales edificios públicos en varias ciudades del país. En La Plata, por ejemplo, el Taller de Parkinson de la Universidad Nacional de La Plata impulsa acciones de concientización.

También se prevén encuentros y charlas informativas en ciudades como Sáenz Peña (Chaco), Alta Gracia y otras localidades, incluyendo actividades abiertas a pacientes, familiares y la comunidad.