Mica Viciconte furiosa tras el nuevo cruce entre Nicole Neumann y Fabián Cubero: "Hay..."

Lo cierto es que antes de retirarse, Mica Viciconte manifestó su enojo contra el mencionado ciclo de espectáculos y apuntó contr auno de sus conductores, Matías Vázquez.

“Le mando un beso a toda la gente, sobre todo a los panelistas que a veces no miden las cosas y lastiman. No crean nada de lo que dice esa mesa, es puro show. Nada creíble, son un desastre. Mati deja que mucho que desear”, lanzó enojadisima.

Y siguió contra los integrantes del programa a pura ironía: “Para mí no son buenos profesionales, para mí es Puro show, tienen un buen nombre“.

“Yo trabajé de panelista y está bárbaro que hay que llevar y traer, tiene que haber una mesa dividida, pero cuando eso no sucede y dicen cualquier estupidez total de que mida no está bueno", remarcó Mica Viciconte.

Luego, al regresar al estudio y observar la nota, Vázquez le contestó: "El Puro show lo hacen ustedes: vos, Fabián, también un poco Nicole, y las víctimas son las nenas. Hacemos espectáculo y analizamos el chimento".

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Nicole Neumann habló de la internación de su hija Allegra y el llanto de Fabián Cubero

En una nota con Intrusos (América Tv), Nicole Neumann habló tras la polémica con Fabián Cubero por la internación de Allegra y el acompañamiento que tuvo la adolescente en la clínica.

"Yo no escucho acabo de salir del streaming y no miré ni pienso mirar. Estoy en otra, yo sé que hago y no hago por mis hijas", comenzó la modelo.

Y se refirió al ruido que se generó en torno a la internación de su hija: "Me parece un delirio el tema de la competencia de padres, absolutamente ridículo y mi hija ya se expresó de eso y desterró todo mito o mentira acerca del tema y no hay mucha más vuelta que darle".

"Son chicas y no da que tengan que sentirse en el apuro de aclarar nada ni defender a nadie", continuó firme en su postura.

Sobre el final por el cronista sobre las palabras de Fabián Cubero donde sostiene que Mica Viciconte queda en la historia como "la mala de la película", Nicole Neumann optó por hacer un gesto con su cara y retirarse al instante: "No me interesa nada, no es mi tema, nada que contar de verdad", concluyó.