La mujer sufrió heridas en el cuello, el pecho y el abdomen, y fue trasladada en estado crítico. Sin embargo, horas más tarde se confirmó su fallecimiento. “A pesar de todos los esfuerzos médicos, no pudo ser salvada”, informaron autoridades locales.

Ataque en escuela Rusia 2 Horror: un alumno esperó a su profesora en la puerta del colegio y todo terminó en tragedia.

Una relación conflictiva y una posible venganza

De acuerdo a las primeras investigaciones, el ataque estaría vinculado a un conflicto previo entre el alumno y la docente. Testigos señalaron que ambos mantenían una disputa desde hacía tiempo, y que el joven habría actuado por “una venganza personal”.

Una de las hipótesis indica que la profesora no le habría permitido rendir un examen final, lo que habría profundizado el conflicto.

El perfil del agresor

El adolescente, identificado como Matvey, fue detenido en el lugar y quedó acusado de homicidio. Según trascendió, tenía antecedentes policiales y problemas de conducta dentro de la escuela.

Compañeros describieron comportamientos alarmantes durante las clases: episodios de agresividad, conductas inapropiadas y actitudes violentas.

Además, el joven practicaba boxeo y, según algunas fuentes, había proferido amenazas en el pasado que no fueron tomadas con la suficiente seriedad.

Quién era la víctima

Olesya Baguta era una docente reconocida en la comunidad educativa. Había sido elegida Profesora del Año en 2018 y era considerada una figura cercana y respetada por sus alumnos. Su muerte generó una profunda conmoción entre colegas, estudiantes y familias.

Tras el ataque, la escuela anunció que las clases continuarán de manera virtual, mientras se intenta procesar el impacto del hecho.

Una ola de violencia que preocupa

El crimen ocurre en un contexto alarmante. Rusia atraviesa una creciente ola de ataques en instituciones educativas, protagonizados por jóvenes y adolescentes.

Según el Ministerio del Interior, en lo que va de 2026 se frustraron al menos 21 ataques contra escuelas, igualando la cifra total del año anterior.