El desgarrador relato del padre del nene que murió en Comodoro Rivadavia: "Me entregaron muerto a mi hijo"

"Yo quiero Justicia por mi hijo, quiero que paguen. Por qué ella está andando por la calle tranquilamente y yo estoy sufriendo acá. Mi hijo pidió, hizo escucharse y nadie le dio bola. Me entregaron muerto a mi hijo", lamentó el hombre al hacer alusión a un video que presentó a la Justicia donde Ángel pide que su papá no lo lleve a la casa de su madre biológica.

Luego, continuó: "Yo quería a mi hijo vivo. Él quería estar con la gente que sí lo amaba. Fue maltratado, andá a saber si no fue abusado pero pasaba hambre". Según comentó la madre del chico cambió de jardín el nene y lo llevó a otro donde "ocultaron todo".

"Los vecinos me dijeron que veía maltrato, pero por qué tardaron tanto. Si ellos decían la verdad esto no iba a estar pasando", apuntó al hombre sobre los testimonios después de la muerte de su hijo que le llegan.

La palabra de la madrastra

El hombre estuvo acompañado por su pareja, Lorena, quien crió al niño y a quien señaló como la verdadera "madre" de Ángel. "Ahora está en un cajón el nene, todo destrozado y Altamirano anda caminando con González por todos lados. No la detienen, el nene salió muerto de su casa. Cuando fuimos al hospital el nene ya estaba en coma. Ya tienen un cuerpo que salió de la casa de ellos", apuntó Lorena a la madre biológica y a su pareja.

Respecto a la Justicia, denunció que le dieron al chico "para que lo maten" al dar lugar a un pedido de revinculación solicitado por la madre, quien dejó de tener contacto con Ángel al año de su vida porque se fue a vivir a Córdoba. "Nosotros pedimos, no nos escucharon, se lo siguieron dejando. Y ahora lo mataron", lamentó.

madrastra nene de 4 años Comodoro Rivadavia Ángel

"Ni siquiera una custodia tienen. Mientras estábamos en el hospital ellos estaban quemando cosas", advirtió y señaló que la Justicia le está dando "el tiempo de que hagan desaparecer todo".

Lorena también se refirió a la versión que recibieron de parte de la familia materna del chico sobre cómo encontraron al menor el domingo por la mañana, lo que motivó que lo llevaran al hospital. "Él nos dijo que lo fueron a buscar un domingo a las seis o siete de la mañana y el nene estaba todo orinado y no respondía", dijo sobre lo que les contó el padrastro de Ángel.

"Yo estoy diciendo por qué no lo detienen. El nene salió muerto de ahí", reiteró y remarcó que la madre "ni fue al velorio". "En el hospital lo dejó tirado y se fue", agregó y resaltó que "no se quedó ni a dormir, nosotros nos quedamos a dormir con Ángel toda la noche el domingo y el lunes fallece a las 23.15 de la noche".