Benjamín Netanyahu anunció las primeras negociaciones directas con el Líbano por Hezbollah

trump y netanyahu .jpg Netanyahu y Trump.

La ofensiva israelí y el impacto en Líbano

A pesar del alto el fuego en otros frentes, Israel lanzó una de las mayores oleadas de bombardeos recientes sobre Líbano, con más de 250 muertos en un solo día.

Según datos oficiales libaneses, las víctimas fatales desde el inicio de la campaña militar el 2 de marzo superan las 1.700 personas. En paralelo, el conflicto también dejó al menos 12 soldados israelíes muertos y tres civiles fallecidos en Israel.

La estrategia militar israelí se organiza en cuatro líneas de control en el sur del Líbano:

Línea fronteriza: destrucción de infraestructuras en aldeas cercanas

Segunda línea defensiva: ampliación de posiciones militares dentro de territorio libanés

Línea antitanque: refuerzo con maniobras terrestres

Control del río Litani: bloqueo del regreso de combatientes de Hezbollah

El impacto global: petróleo y mercados en alerta

El anuncio de negociaciones y la incertidumbre en Medio Oriente impactaron de lleno en los mercados internacionales, especialmente en el precio del petróleo.

El barril Brent cotiza en torno a los 95 dólares, tras haber rozado los 100 durante la jornada, mientras que el WTI se ubica cerca de los 97 dólares.

En paralelo, las bolsas globales operaron con caídas generalizadas:

Europa: Frankfurt (-1,35%), París (-0,22%), Londres (-0,04%)

Wall Street: Dow Jones (-0,47%), S&P 500 (-0,39%), Nasdaq (-0,31%)

Asia: Tokio (-0,73%), Shanghái (-0,72%), Hong Kong (-0,54%)

el-petroleo-en-alza-por-el-cierre-de-ormuz-foto-giuseppe-cacace-afp-KHM6P55SQVBTJFYF3NG6NXJYCE El petróleo en alza por el cierre de Ormuz (Foto: AFP).

Qué pasa con Argentina: acciones, bonos y dólar

En este escenario internacional volátil, los activos argentinos mostraron comportamiento mixto en Wall Street.

Las principales caídas fueron para:

BBVA (-2,06%)

YPF (-1,26%)

Cresud (-1,12%)

Mientras que registraron subas:

Corporación América (+2,3%)

Tenaris (+1,62%)

En cuanto a los bonos, se observaron alzas de hasta 0,56%, con el riesgo país en 573 puntos básicos. En el mercado cambiario, el dólar oficial cotizó a $1410 para la venta en el Banco Nación.

4O6UL5NKQVE3FEY747H4XPZMPY Israel llevó a cabo su mayor ataque contra el Líbano. Foto: REUTERS

El factor clave: el estrecho de Ormuz

Uno de los focos de mayor preocupación global es el estrecho de Ormuz, una vía estratégica por donde circula cerca del 20% del comercio mundial de petróleo. La Guardia Revolucionaria iraní anunció la implementación de rutas alternativas de navegación para garantizar el tránsito de buques, en medio de la tensión regional.

Según medios estatales iraníes, las embarcaciones deberán ingresar por el norte de la isla de Larak y salir por el sur, bajo coordinación con las fuerzas iraníes. Este escenario mantiene en vilo a los mercados energéticos y explica la fuerte volatilidad en el precio del crudo, que vuelve a acercarse a los 100 dólares por barril.