En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Mundo
Benjamín Netanyahu
Hezbollah
Medio oriente

Benjamín Netanyahu anunció las primeras negociaciones directas con el Líbano por Hezbollah

El primer ministro de Israel valoró la postura del libanés Nawaf Salam y llamó a establecer “relaciones pacíficas” entre ambos países. La decisión impactó en el precio del petróleo.

Benjamín Netanyahu

Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel. Foto: REUTERS

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, anunció que su Gobierno iniciará negociaciones directas con Líbano con el objetivo de desarmar al grupo chií Hezbollah y avanzar hacia “relaciones pacíficas” entre ambos países. Este acercamiento en medio de una fuerte escalada militar en la región.

Leé también Irán volvió a cerrar el estrecho de Ormuz tras el ataque de Israel contra el Líbano
El estrecho de Ormuz, de nuevo cerrado por Irán. (Foto: Gentileza el Nacional)

La decisión llega en un contexto de tensión creciente en Medio Oriente, con bombardeos activos sobre territorio libanés y una tregua parcial en el conflicto con Irán que, según Israel, no incluye a Líbano. “Ante los reiterados llamamientos del Líbano para iniciar negociaciones directas con Israel, instruí al Gabinete para que las iniciara lo antes posible”, expresó Netanyahu en un comunicado oficial.

El mandatario también destacó la postura de su par libanés, Nawaf Salam, especialmente por su llamado a evacuar Beirut frente a la intensificación de los ataques.

Horas antes, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, aseguró que Hezbollah “anhela un alto el fuego”, tras la ofensiva militar que Israel mantiene en el sur del Líbano. Sin embargo, desde el Gobierno israelí remarcaron que el país vecino no forma parte del acuerdo de tregua alcanzado con Irán, pese a versiones internacionales que indicaban lo contrario.

trump y netanyahu .jpg
Netanyahu y Trump.&nbsp;

Netanyahu y Trump.

La ofensiva israelí y el impacto en Líbano

A pesar del alto el fuego en otros frentes, Israel lanzó una de las mayores oleadas de bombardeos recientes sobre Líbano, con más de 250 muertos en un solo día.

Según datos oficiales libaneses, las víctimas fatales desde el inicio de la campaña militar el 2 de marzo superan las 1.700 personas. En paralelo, el conflicto también dejó al menos 12 soldados israelíes muertos y tres civiles fallecidos en Israel.

La estrategia militar israelí se organiza en cuatro líneas de control en el sur del Líbano:

  • Línea fronteriza: destrucción de infraestructuras en aldeas cercanas
  • Segunda línea defensiva: ampliación de posiciones militares dentro de territorio libanés
  • Línea antitanque: refuerzo con maniobras terrestres
  • Control del río Litani: bloqueo del regreso de combatientes de Hezbollah

El impacto global: petróleo y mercados en alerta

El anuncio de negociaciones y la incertidumbre en Medio Oriente impactaron de lleno en los mercados internacionales, especialmente en el precio del petróleo.

El barril Brent cotiza en torno a los 95 dólares, tras haber rozado los 100 durante la jornada, mientras que el WTI se ubica cerca de los 97 dólares.

En paralelo, las bolsas globales operaron con caídas generalizadas:

  • Europa: Frankfurt (-1,35%), París (-0,22%), Londres (-0,04%)
  • Wall Street: Dow Jones (-0,47%), S&P 500 (-0,39%), Nasdaq (-0,31%)
  • Asia: Tokio (-0,73%), Shanghái (-0,72%), Hong Kong (-0,54%)
el-petroleo-en-alza-por-el-cierre-de-ormuz-foto-giuseppe-cacace-afp-KHM6P55SQVBTJFYF3NG6NXJYCE
El petr&oacute;leo en alza por el cierre de Ormuz (Foto: AFP).

El petróleo en alza por el cierre de Ormuz (Foto: AFP).

Qué pasa con Argentina: acciones, bonos y dólar

En este escenario internacional volátil, los activos argentinos mostraron comportamiento mixto en Wall Street.

Las principales caídas fueron para:

  • BBVA (-2,06%)
  • YPF (-1,26%)
  • Cresud (-1,12%)

Mientras que registraron subas:

  • Corporación América (+2,3%)
  • Tenaris (+1,62%)

En cuanto a los bonos, se observaron alzas de hasta 0,56%, con el riesgo país en 573 puntos básicos. En el mercado cambiario, el dólar oficial cotizó a $1410 para la venta en el Banco Nación.

4O6UL5NKQVE3FEY747H4XPZMPY
Israel llev&oacute; a cabo su mayor ataque contra el L&iacute;bano.&nbsp;Foto: REUTERS

Israel llevó a cabo su mayor ataque contra el Líbano. Foto: REUTERS

El factor clave: el estrecho de Ormuz

Uno de los focos de mayor preocupación global es el estrecho de Ormuz, una vía estratégica por donde circula cerca del 20% del comercio mundial de petróleo. La Guardia Revolucionaria iraní anunció la implementación de rutas alternativas de navegación para garantizar el tránsito de buques, en medio de la tensión regional.

Según medios estatales iraníes, las embarcaciones deberán ingresar por el norte de la isla de Larak y salir por el sur, bajo coordinación con las fuerzas iraníes. Este escenario mantiene en vilo a los mercados energéticos y explica la fuerte volatilidad en el precio del crudo, que vuelve a acercarse a los 100 dólares por barril.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Benjamín Netanyahu Hezbollah Líbano
Notas relacionadas
Donald Trump avaló los ataques de Israel en Líbano y dijo que no forman parte del alto el fuego con Irán
Cómo sigue la frágil tregua en Medio Oriente tras el ataque de Israel al Líbano: la reacción de Trump
Qué es el "Murmullo Fantasma", el avance tecnológico que le permitió a EE.UU. rescatar a su soldado en Irán

Últimas Noticias

Más sobre Mundo

Más sobre Mundo

Te puede interesar