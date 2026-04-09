Benjamín Netanyahu anunció las primeras negociaciones directas con el Líbano por Hezbollah
El primer ministro de Israel valoró la postura del libanés Nawaf Salam y llamó a establecer “relaciones pacíficas” entre ambos países. La decisión impactó en el precio del petróleo.
Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel. Foto: REUTERS
El primer ministro deIsrael, Benjamín Netanyahu, anunció que su Gobierno iniciará negociaciones directas con Líbano con el objetivo de desarmar al grupo chií Hezbollah y avanzar hacia “relaciones pacíficas” entre ambos países. Este acercamiento en medio de una fuerte escalada militar en la región.
La decisión llega en un contexto de tensión creciente en Medio Oriente, con bombardeos activos sobre territorio libanés y una tregua parcial en el conflicto con Irán que, según Israel, no incluye a Líbano. “Ante los reiterados llamamientos del Líbano para iniciar negociaciones directas con Israel, instruí al Gabinete para que las iniciara lo antes posible”, expresó Netanyahu en un comunicado oficial.
El mandatario también destacó la postura de su par libanés, Nawaf Salam, especialmente por su llamado a evacuar Beirut frente a la intensificación de los ataques.
Horas antes, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, aseguró que Hezbollah “anhela un alto el fuego”, tras la ofensiva militar que Israel mantiene en el sur del Líbano. Sin embargo, desde el Gobierno israelí remarcaron que el país vecino no forma parte del acuerdo de tregua alcanzado con Irán, pese a versiones internacionales que indicaban lo contrario.
La ofensiva israelí y el impacto en Líbano
A pesar del alto el fuego en otros frentes, Israel lanzó una de las mayores oleadas de bombardeos recientes sobre Líbano, con más de 250 muertos en un solo día.
Según datos oficiales libaneses, las víctimas fatales desde el inicio de la campaña militar el 2 de marzo superan las 1.700 personas. En paralelo, el conflicto también dejó al menos 12 soldados israelíes muertos y tres civiles fallecidos en Israel.
La estrategia militar israelí se organiza en cuatro líneas de control en el sur del Líbano:
Línea fronteriza: destrucción de infraestructuras en aldeas cercanas
Segunda línea defensiva: ampliación de posiciones militares dentro de territorio libanés
Línea antitanque: refuerzo con maniobras terrestres
Control del río Litani: bloqueo del regreso de combatientes de Hezbollah
El impacto global: petróleo y mercados en alerta
El anuncio de negociaciones y la incertidumbre en Medio Oriente impactaron de lleno en los mercados internacionales, especialmente en el precio del petróleo.
El barril Brent cotiza en torno a los 95 dólares, tras haber rozado los 100 durante la jornada, mientras que el WTI se ubica cerca de los 97 dólares.
En paralelo, las bolsas globales operaron con caídas generalizadas:
Europa: Frankfurt (-1,35%), París (-0,22%), Londres (-0,04%)
Wall Street: Dow Jones (-0,47%), S&P 500 (-0,39%), Nasdaq (-0,31%)
Asia: Tokio (-0,73%), Shanghái (-0,72%), Hong Kong (-0,54%)
Qué pasa con Argentina: acciones, bonos y dólar
En este escenario internacional volátil, los activos argentinos mostraron comportamiento mixto en Wall Street.
Las principales caídas fueron para:
BBVA (-2,06%)
YPF (-1,26%)
Cresud (-1,12%)
Mientras que registraron subas:
Corporación América (+2,3%)
Tenaris (+1,62%)
En cuanto a los bonos, se observaron alzas de hasta 0,56%, con el riesgo país en 573 puntos básicos. En el mercado cambiario, el dólar oficial cotizó a $1410 para la venta en el Banco Nación.
El factor clave: el estrecho de Ormuz
Uno de los focos de mayor preocupación global es el estrecho de Ormuz, una vía estratégica por donde circula cerca del 20% del comercio mundial de petróleo. La Guardia Revolucionaria iraní anunció la implementación de rutas alternativas de navegación para garantizar el tránsito de buques, en medio de la tensión regional.
Según medios estatales iraníes, las embarcaciones deberán ingresar por el norte de la isla de Larak y salir por el sur, bajo coordinación con las fuerzas iraníes. Este escenario mantiene en vilo a los mercados energéticos y explica la fuerte volatilidad en el precio del crudo, que vuelve a acercarse a los 100 dólares por barril.