Los importantes tips de Daniela Celis para olvidarse de su ex, Thiago Medina

"Como saber como no volver nunca con el tóxico", dijo de manera determinante y, entre sus recomendaciones más fuertes están: no ver fotos de tu galería, eliminar chats, evitar stalkear en redes, no coincidir en lugares, cambiar de horarios y enfocarse en uno mismo. Además, agregó que todo esto debe ser en el primer mes, que lo "inviertas en vos" y que luego de eso se convierte en un hábito, "Vos podes".

Aunque no mencionó directamente a Thiago en sus declaraciones, sus seguidores entendieron que los tips estaban claramente inspirados en su historia con él.