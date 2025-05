Carmen Barbieri recibió el alta médica tras ser internada en terapia intensiva: "Me preocupé"

"¿Tuviste un infarto?", le consultó el cronista. "Yo le pregunté a los médicos: '¿Qué tuve?' y me contestaron: 'No te podemos decir lo que tuviste, pero sí lo que no tuviste... No fue un infarto, ni siquiera grande ni chiquito. Porque hicieron estudios para ver cómo estaba la aorta, no tuve nada mal en las venas, trombosis, nada de eso", detalló.

"Fue un dolor hasta en la espalda, me hicieron también un estudio en la columna que podía ser un pinzamiento", agregó.

Acto seguido, el notero le preguntó: "¿Te asustaste?". "Más que asustarme me preocupé. Imaginate para que yo venga para acá y que me internen. No pensé que me iban a internar, creí que me iban a sacar un electro, pero me pasaron directamente a terapia de unidad coronaria", admitió.

Por último, sobre su recuperación, reveló que no le dieron medicamentos para tomar: "No me dieron remedios ni nada, porque estoy perfecta".

Fede Bal explicó el motivo concreto de la internación de Carmen Barbieri y cómo está su salud: "Los estudios dieron..."

Este miércoles, Fede Bal habló en exclusiva con PrimiciasYa para explicar qué le ocurrió a su famosa madre, Carmen Barbieri, para haber decidido internarse de urgencia ayer martes, y reveló cómo se encuentra ahora.

Así, ante la consulta de este portal, el conductor de Resto del mundo (El Trece) confirmó que su madre "tuvo un dolor en el pecho ayer a la mañana", y "por eso se internó para hacer estudios", pero aseguró que no es "nada grave" y dejó en claro que "no tuvo ningún infarto", así como también que llevó tranquilidad al informar que "todos los estudios dieron bien".

Además, agregó que Carmen pasó la noche en la clínica "porque hay que llevar un control cuando a uno le duele el pecho", dado que "puede tener riesgo de algún infarto o lo que sea y hay que regularla y demás", pero no fue más que eso.

En tanto, Fede llevó tranquilidad al confiar que Barbieri "pasó una buena noche y ahora más tarde le dan el alta". Asimismo, explicó que seguramente irá directo para su casa y allí irá él para acompañarla, tras remarcar que no fue nada para preocuparse, sino más bien una cuestión de "precaución". "En la clínica Zabala la atienden muy bien y tiene sus médicos ahí, así que gracias por preguntar pero está todo en orden", concluyó Bal.