La foto de Martín Ku de Gran Hermano con vendas en el rostro que generó preocupación

En la publicación, El Chino de Gran Hermano llevó tranquilidad a sus fans. Muchos se preocuparon al verlo en esas condiciones.

"Todo ok. Me operé de la nariz para poder respirar mejor. Y de paso me hice algunos retoques estéticos", escribió el ex participante del reality de Telefe.

En otra imagen que subió a su Instagram, Martín se mostró acompañado junto a su nueva novia.

¿De quién se trata? La nueva novia del Chino de Gran Hermano se llama Manón Chiavon, es influencer y dueña de una marca de ropa deportiva.

Martín Ku se defendió de la grave denuncia por la polémica propuesta laboral en Rusia: "Condena social"

Los ex Gran Hermano Martín Ku y Nicolás Grosman fueron denunciados por difundir vía redes sociales una polémica propuesta laboral en Rusia destinada a chicas jóvenes de 18 a 22 años.

Lo cierto es que el tema escaló en los medios y llegó a la Justicia. Luego de un largo tiempo de silencio, Martín Ku habló con el programa Intrusos, América Tv, sobre su situación legal.

"Hubo una condena social por lo que se dio, hay unas denuncias y estamos con abogado. No estamos imputados y a pesar de todo nos pusimos a disposición de la Justicia para presentar todas las pruebas, chats y toda la comunicación que tuvimos", dijo el Chino.

"Repudio cualquier hecho delictivo y que la Justicia actúe", dejó en claro. Y sobre su compañero Nicolás Grosman, involucrado también en la polémica promoción y también denunciado, comentó: "Estamos en una situación parecida pero bien porque sabemos que somos inocentes y no tenemos por qué preocuparnos en ese sentido".

En esa línea, Martín Ku se defendió: "Se parten de especulaciones y se asegura un hecho cuando en la realidad la investigación la tiene que hacer la Justicia. Estuvimos allá hace un tiempo y no había nada fuera de lo normal".

"Con esta gente no hablé más desde que volvimos. Nos pidieron subir algún contenido más y no lo hicimos por toda esta situación. Solamente esta acción hicimos", aclaró el ex Gran Hermano, quien confirmó que por este episodio fue desvinculado de Telefe.