Los mejores memes y chistes por el "regalito" de fin año del Banco Nación
Usuarios del Banco Nación reaccionaron con humor e ironía tras la acreditación errónea de dinero en algunas cuentas.
Los memes no tardaron en llegar a las redes sociales tras el "regalito" del Banco Nación.
Luego de que este miércoles, en el último día del año, usuarios del Banco Nación Argentina reportaran la aparición de acreditaciones inesperadas en sus cuentas, con montos de entre $200 mil y $700 mil pesos, los memes y chistes no tardaron en desembarcar en las redes sociales.
Por el momento, el Banco Nación no emitió un comunicado oficial para explicar lo ocurrido, aunque trascendió que el inconveniente estaría vinculado a una falla técnica en el sistema de acreditaciones. En ese contexto, especialistas aconsejaron no disponer del dinero, dado que los montos acreditados por error serían debitados en los próximos días.
Los mejores memes por el "regalito" del Banco Nación
"Los que tienen un día tranqui hoy son los de IT de Banco Nación", ironizó @flor_funny
“¿Pero por qué el Banco Nación se equivoca depositando plata y ahora dice que fue un error? Juegan con la necesidad de uno, encima en Año Nuevo… Mire, señora, dígale al directorio del BNA que ojalá le caiga mal la comida esta noche festejando Año Nuevo”, escribió otro usuario, al apelar a una de las emblemáticas frases de la película Esperando la Carroza.
“Mi deseo para este Año Nuevo es que el Banco Nación no me saque los 538 mil pesos que me acaba de depositar por error ”, agregó otra internauta.
“Felicitaciones a la nueva directora del Banco Nación, Carolina Píparo, por su excelente gestión, aumentando la TNA y brindando un bono a cada uno de sus clientes. ¡Gracias, Caro!”, ironizó Emanuel Caputo Blasón.
En los memes, tampoco faltó el recurrente video del DT Luis Zubeldía, hablando en portugués.
“Los del Banco Nación todos los días me dan dos mangos de intereses y hoy, de la nada, me dieron $699.177. A otras dos personas que conozco les pasó algo parecido, obvio que es un error. Qué bajón para el responsable que le pase eso un 31/12”, agregó entre los comentarios un usuario identificado como Súper Pichón.
“El amague que me comí con lo del Banco Nación, les deseo a todos la muerte”, lanzó un usuario identificado como Javier, mientras que Carlos Mazi aprovechó para mofarse con otro video en el que aparece un mono y un guacamayo celebrando entre dólares.
Por último, también estuvieron los que se lamentaron por no recibir ningún "regalito". “A mí no me llegó ningún peso extra con el error que cometió el Banco Nación”, expresó Marcos Palazzolo, al compartir una imagen de Ralph, de Los Simpson, cuando no recibía ninguna tarjeta por San Valentín.