Los mejores memes y chistes por el "regalito" de fin año del Banco Nación

“Mi deseo para este Año Nuevo es que el Banco Nación no me saque los 538 mil pesos que me acaba de depositar por error ”, agregó otra internauta.

“Felicitaciones a la nueva directora del Banco Nación, Carolina Píparo, por su excelente gestión, aumentando la TNA y brindando un bono a cada uno de sus clientes. ¡Gracias, Caro!”, ironizó Emanuel Caputo Blasón.

En los memes, tampoco faltó el recurrente video del DT Luis Zubeldía, hablando en portugués.

Yo cuando el Banco Nación reclame las 200 lucas que depositó por error en mi cuenta: — Mariano Fink (@MarianoFink) December 31, 2025

“Los del Banco Nación todos los días me dan dos mangos de intereses y hoy, de la nada, me dieron $699.177. A otras dos personas que conozco les pasó algo parecido, obvio que es un error. Qué bajón para el responsable que le pase eso un 31/12”, agregó entre los comentarios un usuario identificado como Súper Pichón.

“El amague que me comí con lo del Banco Nación, les deseo a todos la muerte”, lanzó un usuario identificado como Javier, mientras que Carlos Mazi aprovechó para mofarse con otro video en el que aparece un mono y un guacamayo celebrando entre dólares.

Los empleados del estado que tienen cuenta en el banco nacion ahora — Tartárico (@Carlosmazi) December 31, 2025

Por último, también estuvieron los que se lamentaron por no recibir ningún "regalito". “A mí no me llegó ningún peso extra con el error que cometió el Banco Nación”, expresó Marcos Palazzolo, al compartir una imagen de Ralph, de Los Simpson, cuando no recibía ninguna tarjeta por San Valentín.