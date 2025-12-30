El Gobierno advirtió que el Banco Nación despedirá a empleados que pidan documentación de más para depositar dólares

El funcionario defendió el nuevo marco al asegurar que “los inocentes dejaron de ser perseguidos como culpables” y aseguró que el país dejó atrás “el reino del revés”.

Qué dijo Luis Caputo

En ese contexto, el ministro de Economía, Luis Caputo, exhortó públicamente a las entidades a no sumar exigencias adicionales y reiteró que, ante cualquier traba, los clientes pueden recurrir al Banco Nación.

"Si en sus bancos les piden cosas de más (léase, romper las p…), no pierdan su tiempo. Pueden ir al Banco Nación, donde su presidente dará la instrucción de cumplir estrictamente con la ley, esto es que la persona sólo tenga que mostrar que se ha adherido al régimen de ganancia simplificado", explicó el ministro el último sábado, en un mensaje de la red social X donde respondió a una molestia de un usuario.

"Depositan sus dólares en el banco y pueden disponer de los mismos inmediatamente, para realizar el consumo que quieran o para ahorrar ganando un interés, como en cualquier lugar del mundo", indicó Caputo.

caputo

El ex titular de ARCA, Juan Pazo, explicó que el nuevo régimen permitirá "exteriorizar y hacer depósitos en un banco hasta la suma de $10 millones sin que exista un delito de evasión tributaria". Remarcó que se trata de ahorros “bien habidos” y planteó que, en línea con observaciones del FMI, los depósitos en dólares deben ser entendidos como un "principio de inclusión financiera". “Es mucho más importante que los fondos estén dentro del sistema”, afirmó, y llamó a "decirle a la gente que se quede tranquila".

Pazo también aclaró que, si esos fondos se destinan a la compra de bienes como autos o maquinaria agrícola, la operación deberá estar bancarizada por alguna de las partes. A su vez, consideró que las entidades financieras están actuando con un nivel de cautela incluso superior al recomendado. “Lo que hacen es tomar cobertura de los riesgos. En el momento que un banco empiece a tomar los fondos, el que no lo haga va a quedar fuera del mercado", analizó.

Recordó además que la renta de fuente extranjera ya puede incorporarse al régimen simplificado, siempre que sea declarada ante ARCA.

Ley de Inocencia Fiscal

La Ley de Inocencia Fiscal establece un régimen para contribuyentes con ingresos anuales inferiores a $1.000 millones y un patrimonio menor a $10.000 millones. Bajo este esquema, ARCA concentrará los controles en los ingresos facturados y las deducciones, sin revisar gastos ni bienes. El pago del impuesto correspondiente libera al contribuyente de futuros reclamos por Ganancias y permite realizar operaciones de gran magnitud sin reportes automáticos de bancos, escribanías, concesionarias o tarjetas.

La norma también actualiza los montos previstos en los delitos tributarios, eleva los pisos de evasión simple y agravada y habilita, bajo determinadas condiciones, la extinción de la acción penal mediante el pago. Además, reduce los plazos de fiscalización y reclamo impositivo, con esquemas de tres, cinco o diez años según el nivel de cumplimiento fiscal.