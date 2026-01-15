Los tres suplementos con efecto viagra recomendados por un reconocido sexólogo

Contiene carbohidratos, potasio, calcio, sodio, hierro y vitaminas del grupo B y C, lo que la convierte en un suplemento natural ideal para mejorar la vitalidad, la libido y el rendimiento sexual.

También, según diversos estudios, puede favorecer la fertilidad masculina y ayudar a regular la función hormonal.

Ginseng rojo coreano

ginseng-rojo

El ginseng rojo (Panax ginseng), cultivado en las montañas de Corea, conserva compuestos bioactivos llamados ginsenósidos, responsables de sus efectos terapéuticos.

Gracias a sus propiedades adaptógenas, este suplemento ayuda al cuerpo a resistir el estrés y la fatiga, mejorar la circulación sanguínea y aumentar la energía física y mental.

Además, potencia la función sexual al estimular la producción de óxido nítrico, clave para una erección firme.

Polen granulado de abeja

polen-de-abeja

Recolectado directamente de las flores y almacenado en los panales, el polen de abeja es considerado uno de los alimentos más completos de la naturaleza por su contenido de aminoácidos, vitaminas, minerales y antioxidantes.

Entre sus beneficios destacan reforzar el sistema inmunológico, mejorar la resistencia física, combatir la fatiga, favorecer la salud cardiovascular, regular el sistema nervioso y mejorar el estado de ánimo, convirtiéndolo en un aliado natural para el bienestar general.

Cómo consumir los suplementos

Según Litvinoff, estos suplementos deben tomarse “a demanda”, es decir, unas horas antes de la relación sexual, ya que si se consumen todos los días el cuerpo puede acostumbrarse y perder efecto. Además, recomienda masticar bien el polen de abeja para optimizar su absorción y aprovechar al máximo sus nutrientes.