¿Por qué se bendice a los animales el 17 de enero?
Cada 17 de enero, parroquias de Argentina y del mundo realizan la tradicional bendición de los animales.
El 17 de enero se celebra el Día de la Bendición a los Animales.
Cada 17 de enero, en muchas parroquias de Argentina y en varias partes del mundo, se celebra la tradicional bendición de los animales, una ceremonia vinculada a la fiesta de San Antonio Abad (también llamado San Antón), reconocido como patrón de los animales y protector de las mascotas.
San Antonio Abad fue un monje cristiano egipcio que vivió entre los siglos III y IV. Abandonó sus bienes para llevar una vida de oración y soledad en el desierto y, según la tradición, tuvo experiencias que lo acercaron a los animales.
Una de las historias más conocidas relata que aparecieron dos leones, junto con otros animales, que lo ayudaron a cavar la fosa donde sepultó a San Pablo Ermitaño.
Otra leyenda cuenta que una jabalí salvaje, que vivía cerca de su ermita, tuvo unas crías ciegas; movido por la compasión, San Antonio las curó, y desde entonces la madre lo siguió como guardiana fiel.
Estas historias explican por qué se lo considera cercano a los animales y por qué se le invoca como patrono de ellos.
La tradición de la bendición
La bendición se realiza para pedir por la salud, bienestar y protección de los animales durante todo el año. Originalmente estaba dirigida a animales de trabajo y de campo como caballos, mulas y bueyes. Con el tiempo se extendió a mascotas domésticas como perros, gatos y aves.
En distintas provincias, cada 17 de enero sacerdotes realizan misas y momentos de bendición, donde las personas acercan a sus mascotas.
La ceremonia se vive como una expresión de respeto, cariño y cuidado hacia los animales, reforzando la importancia de proteger y valorar a todas las criaturas que forman parte del hogar y de la vida cotidiana.