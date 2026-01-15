¿Por qué se bendice a los animales el 17 de enero?

Estas historias explican por qué se lo considera cercano a los animales y por qué se le invoca como patrono de ellos.

La tradición de la bendición

bendecir-animales

La bendición se realiza para pedir por la salud, bienestar y protección de los animales durante todo el año. Originalmente estaba dirigida a animales de trabajo y de campo como caballos, mulas y bueyes. Con el tiempo se extendió a mascotas domésticas como perros, gatos y aves.

En distintas provincias, cada 17 de enero sacerdotes realizan misas y momentos de bendición, donde las personas acercan a sus mascotas.

La ceremonia se vive como una expresión de respeto, cariño y cuidado hacia los animales, reforzando la importancia de proteger y valorar a todas las criaturas que forman parte del hogar y de la vida cotidiana.