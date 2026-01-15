La China Suárez y Mauro Icardi en Turquía: el contrato que puede definir el futuro de la pareja

El nuevo contrato que le ofrecen a Mauro Icardi sería por dos temporadas con una opción a otro año más. El futbolista aceptaría la reducción del salario que percibe en la actualidad y se le ofreció un nuevo vínculo por la mitad del monto actual pero que incluiría bonos por rendimiento, goles convertidos y objetivos deportivos alcanzados a lo largo del año.

En tanto, la presencia de la China Suárez en Estambul no pasó desapercibida ya que se habla también de la vida afianzada que ya lleva la famosa pareja hace meses allí y donde la actriz confesó estar maravillada con la ciudad.

Si bien aún no está confirmado, las charlas entre los directivos del Galatasaray por la renovación del contrato de Mauro Icardi, que lleva convertidos 60 goles y es el máximo goleador extranjero en la historia del club, avanzan a paso firme y desde el país turco hay señales de llegar a un acuerdo definitivo.

la china suarez mauro icardi

La carta de amor de Mauro Icardi a la China Suárez por el primer aniversario de novios

El 9 de enero, Mauro Icardi compartió un posteo a corazón abierto dedicado a la China Suárez al cumplirse el primer año de novios tras aquella primera foto en Instagram juntos y a los besos.

"Hace un año subimos una foto y sin decir demasiado le contamos al mundo que nos habíamos encontrado. Lo que no se veía era la paz que me trajiste, la fuerza que me das, la complicidad, las risas, el amor real", comenzó su emotivo mensaje el ex de Wanda Nara.

Y siguió a puro elogio para la actriz: "Gracias por caminar a mi lado, por sostenerme, por creer en nosotros incluso cuando no parecía fácil. Hoy no celebro una foto, celebro la mujer que amo, la historia que estamos construyendo y el futuro que sueño con vos".

"Que vengan mil fotos más, mil viajes, mil proyectos, mil amaneceres juntos. Mi presente sos vos, y mi futuro también. Hace un año dijimos ‘Acá estamos’ públicamente. Hoy te digo, ‘Acá me quedo’ para siempre. Te amo mi @sangrejaponesa", cerró enamoradísimo Mauro Icardi de su novia.

Por su parte, la actriz la China Suárez optó por subir una significativa imagen a sus historias donde se la ve junto al futbolista sentada en un banco en la calle y mirando juntos un río, en una foto que simboliza el camino que quiere recorrer eternamente a su lado.