La China Suárez y Mauro Icardi en Turquía: el contrato que puede definir el futuro de la pareja

Cuando hace unas semanas el futuro de Mauro Icardi parecía estar lejos de Turquía hacia mitad de año cuando vence su contrato con el club Galatasaray, parece que todo cambió.
Ver las ultimas noticias en a24.com
Se conocieron detalles de las charlas abiertas entre los directivos del Galatasaray y Mauro Icardi para la extensión de su contrato que vence en junio de este año.
Cuando hace unas semanas el futuro de Mauro Icardi parecía estar lejos de Turquía hacia mitad de año cuando vence su contrato con el club Galatasaray, parece que todo cambió.
Desde la prensa de ese país se conocieron detalles de las charlas abiertas que existen entre la dirigencia del popular club y los allegados al futbolista para extender el vínculo contractual que vence en junio de este año, lo que haría que la China Suárez y el ex de Wanda Nara continúen un tiempo instalados más en ese país.
Desde Estambul se conocieron detalles del nuevo contrato que lo ofrecieron al delantero para renovar por dos años más, hasta mediados de 2028, con un salario menor al que recibe de manera fija en la actualidad pero con objetivos y bonos que podrían aumentar considerablemente si su desempeño en cancha acompaña.
Medios turcos como Fanatik, Sabah y Fotomaç indicaron que el Galatasaray está trabajando en un nuevo contrato para el delantero, que es muy querido por la afición. Pero en ese contexto también se busca cuidar la economía del club y lograr también asegurar retener al rosarino de 32 años por un tiempo más en el plantel.
El nuevo contrato que le ofrecen a Mauro Icardi sería por dos temporadas con una opción a otro año más. El futbolista aceptaría la reducción del salario que percibe en la actualidad y se le ofreció un nuevo vínculo por la mitad del monto actual pero que incluiría bonos por rendimiento, goles convertidos y objetivos deportivos alcanzados a lo largo del año.
En tanto, la presencia de la China Suárez en Estambul no pasó desapercibida ya que se habla también de la vida afianzada que ya lleva la famosa pareja hace meses allí y donde la actriz confesó estar maravillada con la ciudad.
Si bien aún no está confirmado, las charlas entre los directivos del Galatasaray por la renovación del contrato de Mauro Icardi, que lleva convertidos 60 goles y es el máximo goleador extranjero en la historia del club, avanzan a paso firme y desde el país turco hay señales de llegar a un acuerdo definitivo.
El 9 de enero, Mauro Icardi compartió un posteo a corazón abierto dedicado a la China Suárez al cumplirse el primer año de novios tras aquella primera foto en Instagram juntos y a los besos.
"Hace un año subimos una foto y sin decir demasiado le contamos al mundo que nos habíamos encontrado. Lo que no se veía era la paz que me trajiste, la fuerza que me das, la complicidad, las risas, el amor real", comenzó su emotivo mensaje el ex de Wanda Nara.
Y siguió a puro elogio para la actriz: "Gracias por caminar a mi lado, por sostenerme, por creer en nosotros incluso cuando no parecía fácil. Hoy no celebro una foto, celebro la mujer que amo, la historia que estamos construyendo y el futuro que sueño con vos".
"Que vengan mil fotos más, mil viajes, mil proyectos, mil amaneceres juntos. Mi presente sos vos, y mi futuro también. Hace un año dijimos ‘Acá estamos’ públicamente. Hoy te digo, ‘Acá me quedo’ para siempre. Te amo mi @sangrejaponesa", cerró enamoradísimo Mauro Icardi de su novia.
Por su parte, la actriz la China Suárez optó por subir una significativa imagen a sus historias donde se la ve junto al futbolista sentada en un banco en la calle y mirando juntos un río, en una foto que simboliza el camino que quiere recorrer eternamente a su lado.