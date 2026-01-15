Una mamá y sus hijas murieron en un incendio: el descuido de un nene de 3 años que desató la tragedia

Tragedia en La Plata. Una mujer de 27 años y sus dos hijas, de 7 y 4 años, murieron este miércoles por la noche tras un incendio que se desató en una vivienda de la localidad bonaerense de Los Hornos.
Las víctimas fueron Celeste Villalba (27) y sus hijas Pilar (7) y Aitana (4) fueron encontradas sin vida en la casa donde residían.
El siniestro ocurrió en una casa ubicada en calle 57 entre 152 y 153. La primera alerta fue realizada por una adolescente de 17 años, prima de la víctima, quien logró salir del domicilio junto a un niño de 3 años y dio aviso a la policía.
A los pocos minutos arribaron al lugar efectivos policiales, rescatistas, personal de la Guardia Urbana y médicos del SAME. Al momento de la llegada de los primeros móviles, las llamas ya habían consumido gran parte de la vivienda, lo que impidió cualquier intento de rescate.
De acuerdo con la reconstrucción preliminar del hecho, el incendio se habría originado de manera accidental. Según el testimonio aportado por la adolescente, el niño de tres años estaba jugando con un encendedor y habría prendido fuego prendas que se encontraban sobre una cama. En consecuencia, las llamas alcanzaron luego el colchón y se propagaron con rapidez por el interior de la casa.
Durante la noche y la madrugada, peritos de la Policía Científica y personal especializado trabajaron en el lugar para determinar las causas del siniestro. La investigación continúa y, hasta el momento, no se informaron resultados definitivos.
La causa fue caratulada como “averiguación de causales de muerte” y quedó a cargo de la Fiscalía N.º 16, encabezada por el fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta, quien deberá establecer con precisión cómo se desarrollaron los hechos.