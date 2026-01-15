Una mamá y sus hijas murieron en un incendio: el descuido de un nene de 3 años que desató la tragedia

La principal hipótesis del incendio que desató la tragedia familiar

PHOTO_2026_01_14_22_41_02_bb54a20951

De acuerdo con la reconstrucción preliminar del hecho, el incendio se habría originado de manera accidental. Según el testimonio aportado por la adolescente, el niño de tres años estaba jugando con un encendedor y habría prendido fuego prendas que se encontraban sobre una cama. En consecuencia, las llamas alcanzaron luego el colchón y se propagaron con rapidez por el interior de la casa.

Durante la noche y la madrugada, peritos de la Policía Científica y personal especializado trabajaron en el lugar para determinar las causas del siniestro. La investigación continúa y, hasta el momento, no se informaron resultados definitivos.

La causa fue caratulada como “averiguación de causales de muerte” y quedó a cargo de la Fiscalía N.º 16, encabezada por el fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta, quien deberá establecer con precisión cómo se desarrollaron los hechos.