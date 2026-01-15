Video: dejó el auto por unos segundos y se lo robaron con su beba de 3 meses adentro

El momento más crítico: el papá salió y no encontró a su hija

Cuando el hombre salió del almacén, el auto ya no estaba. Tampoco su hija. El impacto fue inmediato. Gritos, pedido de ayuda y un llamado urgente al 911 marcaron el inicio de un operativo policial de máxima prioridad. En pocos segundos, la alerta se propagó por la zona con una consigna clara: había una beba de tres meses dentro del vehículo robado.

Vecinos del barrio San Juan relataron luego el clima de conmoción total: personas que salían a la calle, autos que tocaban bocina, miradas que buscaban el Ford Focus por cada esquina. El tiempo era clave.

Accidente en Mar del Plata Dejó el auto por unos segundos y se lo robaron con su beba de 3 meses adentro. (Foto: captura de video)

Operativo contrarreloj y búsqueda intensiva

La Policía Bonaerense activó un rastrillaje inmediato con patrulleros en distintos puntos estratégicos. El dato de la beba dentro del auto elevó el nivel de urgencia y concentró todos los recursos disponibles en un radio cercano. Se analizaron posibles vías de escape y se cruzó información con cámaras de seguridad del área.

Minutos después, llegó la noticia que empezó a cambiar el ánimo: el Ford Focus había sido hallado a unas 15 cuadras del lugar del robo, en la zona de Tierra del Fuego y Rodríguez Peña, en el barrio Centenario. El vehículo estaba abandonado.

El hallazgo: la beba estaba dentro y en buen estado

Al abrir el auto, los efectivos encontraron a la beba de tres meses dentro del habitáculo. Estaba consciente y en buen estado de salud. Personal policial y de emergencias la asistió de inmediato y la trasladó para un control preventivo antes del reencuentro con su padre.

La escena fue de alivio y emoción. El padre, todavía en shock, pudo volver a abrazar a su hija. Ambos fueron acompañados a la comisaría primera, donde se formalizó la denuncia y se inició la causa penal.

Las primeras hipótesis: ¿se dio cuenta el ladrón?

Los investigadores creen que el delincuente no habría advertido la presencia de la beba al momento de arrancar. La hipótesis principal es que se dio cuenta cuando ya estaba en marcha y decidió abandonar el vehículo a pocas cuadras para escapar a pie. Esa decisión, según fuentes del caso, evitó una tragedia mayor.

Sin embargo, la Justicia analiza todas las alternativas: desde la negligencia extrema hasta la posible indiferencia ante la presencia de una menor. Las pericias de Policía Científica sobre el auto y el relevamiento de cámaras serán claves para identificar al sospechoso y reconstruir con precisión su recorrido.