Luna de Sangre en septiembre: así sacudirá en el amor y en tus relaciones según tu signo

Cáncer

Viejos patrones familiares influyen en tu vida amorosa. Hora de sanar.

Leo

Atracción y romances inesperados, pero cuidado con triángulos amorosos.

Virgo

Necesidad de equilibrar rutina con la pareja. Posibles cambios en la dinámica diaria.

Libra

Tu signo opuesto está en el centro del eclipse: grandes pruebas en vínculos amorosos.

Escorpio

Pasión intensa y encuentros transformadores. Ojo con los celos.

Sagitario

Romances nuevos y reconexión con la chispa en pareja.

Capricornio

Conflictos entre trabajo y amor. Necesidad de replantear prioridades.

Acuario

Amores que nacen en círculos de amistades o proyectos grupales.

Piscis

Mayor conexión emocional, pero también posibilidad de desilusiones si no ponés límites.