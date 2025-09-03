En vivo Radio La Red
Luna
Signos
ASTROLOGÍA

Luna de Sangre en septiembre: así sacudirá en el amor y en tus relaciones según tu signo

El eclipse lunar total del 7 de septiembre impactará en la vida amorosa de cada signo. Descubrí si habrá rupturas, reconciliaciones o pasiones.

Luna de Sangre y amor: así afectará a las relaciones de cada signo

El eclipse lunar en Aries es un llamado a la honestidad emocional. Las relaciones estarán bajo la lupa y muchas verdades saldrán a la luz. Para algunos será un momento de ruptura o cierre, mientras que otros experimentarán renovaciones y pasiones intensas.

Rituales para la Luna de Sangre del 7 de septiembre según tu signo
Luna de Sangre 2025: guía de rituales para soltar y atraer abundancia según tu signo

Eclipse lunar total: rupturas, pasiones y reconciliaciones según tu signo

Luna de Sangre en Aries signos septiembre 4

Aries

Decisiones definitivas en el amor: o te comprometés, o das un paso al costado.

Tauro

Tensión con tu pareja por temas económicos o de convivencia.

Géminis

Conversaciones reveladoras que pueden cambiar el rumbo de tu relación.

Cáncer

Viejos patrones familiares influyen en tu vida amorosa. Hora de sanar.

Leo

Atracción y romances inesperados, pero cuidado con triángulos amorosos.

Virgo

Necesidad de equilibrar rutina con la pareja. Posibles cambios en la dinámica diaria.

luna negra ritual astrologia agosto

Libra

Tu signo opuesto está en el centro del eclipse: grandes pruebas en vínculos amorosos.

Escorpio

Pasión intensa y encuentros transformadores. Ojo con los celos.

Sagitario

Romances nuevos y reconexión con la chispa en pareja.

Capricornio

Conflictos entre trabajo y amor. Necesidad de replantear prioridades.

Acuario

Amores que nacen en círculos de amistades o proyectos grupales.

Piscis

Mayor conexión emocional, pero también posibilidad de desilusiones si no ponés límites.

