Luna de Sangre en septiembre: así sacudirá en el amor y en tus relaciones según tu signo

Cáncer
Viejos patrones familiares influyen en tu vida amorosa. Hora de sanar.
Leo
Atracción y romances inesperados, pero cuidado con triángulos amorosos.
Virgo
Necesidad de equilibrar rutina con la pareja. Posibles cambios en la dinámica diaria.
Libra
Tu signo opuesto está en el centro del eclipse: grandes pruebas en vínculos amorosos.
Escorpio
Pasión intensa y encuentros transformadores. Ojo con los celos.
Sagitario
Romances nuevos y reconexión con la chispa en pareja.
Capricornio
Conflictos entre trabajo y amor. Necesidad de replantear prioridades.
Acuario
Amores que nacen en círculos de amistades o proyectos grupales.
Piscis
Mayor conexión emocional, pero también posibilidad de desilusiones si no ponés límites.